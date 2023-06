Le clip confidentiel exclusif de Cannes a une action romantique sur la Côte d’Azur

Alors que le Festival de Cannes annuel est peut-être terminé, il y a plus de divertissement glamour à apprécier depuis la région de la Côte d’Azur, grâce à la nouvelle série Cannes Confidentiel. L’original d’Acorn TV commence à être diffusé le 26 juin et apportera meurtre, mystère et romance dans un cadre magnifique avec une série policière brève mais bingeable qui apparaîtra aux fans d’émissions policières internationales bien-aimées comme Meurtres de Midsomer (parce qu’ils ont été créés par la même personne – Chris Murray).







À l’intersection des émissions policières procédurales avec le vaste monde de l’art, la série en six épisodes met en vedette l’actrice française Lucie Lucas (Clem, Porto et Gloria) en tant que détective local à Cannes, et le populaire Jamie Bamber (Battlestar Galactica, contre-attaque) en tant que collectionneur d’art international louche avec une histoire familiale intéressante qui se retrouve empêtré dans l’enquête criminelle. Vous pouvez consulter un clip exclusif de la série ci-dessous, ainsi que son synopsis officiel et plus d’informations.

Camille Delamarre dirige Jamie Bamber à Cannes

Vous pouvez découvrir les allers-retours délicieusement sardoniques entre les deux pistes dans le clip ci-dessus, ainsi que la partition et les visuels très stylisés, des accompagnements parfaits pour les voitures, les costumes et les bâtiments chics qui décorent le spectacle et son magnifique lieu de Cannes. . Consultez le synopsis officiel ci-dessous pour en savoir plus:

« Cannes Confidential est une série policière de haut niveau centrée sur la relation de chamailleries entre le détective sans fioritures Camille Delmasse (Lucas) et le charmant escroc international Harry King (Bamber). Ensemble pour résoudre des crimes sur la Côte d’Azur, la relation de Camille et Harry se trouve au cœur de l’émission dans un décor cannois luxueux. L’alchimie entre Camille et Harry est compliquée par la collègue et complice de Camille, Léa Robert (Marthe), et un accord qu’ils concluent pour libérer le père de l’ex-chef de la police de Camille des accusations de corruption . »

Cannes Confidentiel est produit par Patrick Nebout (Soleil de minuit, agent Hamilton), Henrik Jansson-Schweizer (Plus épais que l’eau, soleil de minuit), Catherine Mackin et Bea Tammer d’Acorn Media Enterprises (division de la commande, de la coproduction et du développement d’Acorn TV), le département International Drama Development & Artistic Acquisitions de TF1, et Lotta Dolk de Viaplay. La série est produite par Daniel J. Cottin chez Isolani Pictures. Camille Demarre (Les Transporteurs, Assassin Clubde Netflix Dans la nuit) a réalisé les six épisodes.

Delamarre est un choix intéressant pour Cannes Confidentiel. Il est habile à photographier des gens élégants et magnifiques, et à les placer dans un contexte d’action intense et de suspense sans jamais perdre leur sex-appeal, ce que montrent son récent film Assassin Club et son itération de Le transporteuh la franchise.

Bien que l’ensemble du casting soit ravissant, il est particulièrement agréable de voir Jamie Bamber. L’acteur est peut-être le plus célèbre pour la brillante série de science-fiction Battlestar Galactica, et à juste titre; sa performance en tant que pilote privilégié et choyé mais néanmoins passionné était l’un des plus grands aspects de la série révolutionnaire, et ses transformations émotionnelles (et littéralement physiques) tout au long du spectacle étaient étonnantes à regarder.

Avec un casting merveilleux et une excellente équipe, Cannes Confidentiel est sur le point d’être un succès chaleureux, addictif et divertissant pour Acorn TV, qui peut être ajouté à différents services de streaming comme Prime Video et AMC+. Vous pouvez consulter la bande-annonce pour Cannes Confidentiel dessous.