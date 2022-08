Le clip bien connu de Door Stuck de Counter-Strike a été modifié par le vol de droits d’auteur

Depuis sa publication en 2007, le film de 35 secondes est une blague courante dans la communauté CS. En fait, CS:GO a un spray spécialement conçu pour cela.

Le redoutable croquemitaine de YouTube a frappé l’une des vidéos Counter-Strike les plus connues de tous les temps : quelqu’un en a revendiqué la propriété mais ne la possède pas réellement. Depuis sa publication en 2007 et son propre spray dans CS: GO, le film de 35 secondes est une blague courante dans la communauté des tireurs compétitifs.

Le joueur qui balance un couteau sur son ami dans la vidéo se moque d’eux alors qu’ils rappent Drop It Like It’s Hot de Snoop Dogg et Pharell dans une fenêtre de chat vocal de 2007.

Kinetik001, le téléchargeur d’origine, les fait prendre dans une porte en encerclant l’autre joueur et en lui balançant son couteau.

Ils continuent à le perdre complètement et à crier beaucoup, juste en criant « Door Stuck! » car tout sens de la raison, de la compétence et du raisonnement les abandonne, et ils reviennent aux insultes FPS hautement 2007.

L’équipe adverse finit par les tuer tous les deux, mais pas avant que le gars coincé dans la porte ne marque un kill. Le bavardage final déclare: « Yo, j’ajoute cette personne aux copains. »

Cependant, la vidéo a été reprise par quelqu’un qui revendique des droits audio dessus après près de 24 millions de vues. Selon Bob Tik, l’audio du jeu de Door Stuck est entièrement composé de compositions originales.

KinetiK001 décrit le demandeur comme une fraude au brevet dans sa déclaration, respectueusement. Cependant, à mon avis, il s’agit tout simplement d’une personne qui commet une falsification massive des droits : il s’agit d’un crime récurrent pour ce compte, selon un autre YouTuber du nom de 3kliksphilip.

Ce n’est vraiment rien de nouveau à ce stade; c’est juste une autre illustration de la façon dont les personnes malhonnêtes et les algorithmes automatiques ont transformé YouTube en une émission d’horreur sur les problèmes de droits d’auteur et les revenus volés du contenu sponsorisé.