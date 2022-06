Le clin d’œil à Star Wars qui apparaît dans Indiana Jones

Curiosités

Les deux films mettant en vedette Harrison Ford ont également un lien particulier. George Lucas et Steven Spielberg sont de grands amis.

©IMDBHarrison Ford comme Indiana Jones et comme Han Solo.

La bonne relation qui existe entre deux des meilleurs réalisateurs d’histoires de science-fiction est bien connue. Alors que Georges Lucas il lui a offert guerres des étoiles à la culture pop, Steven Spielberg Il a dans son cursus des titres aussi variés que percutants. Depuis ET l’extraterrestre jusqu’à Requin Soit parc jurassiquela liste des films développés par Spielberg c’est sans fin. Ceci, bien sûr, nous oblige à inclure également un personnage emblématique comme Indiana Jonesqui a en fait été créé par Luc.

Mené par Harrison Ford, l’histoire est centrée sur un archéologue qui se lance dans toutes sortes d’aventures, dont beaucoup consistent à mettre sa vie en jeu pour sauver le monde. Sa garde-robe est devenue un emblème du cinéma des années 1980, avec son chapeau et son arc emblématiques. Indiana Jones. Vus jusqu’à la nausée par ses fans, les films de ce personnage regorgent de clins d’œil.

L’un d’eux s’est joint directement à guerres des étoiles avec Indiana Jones. C’était dans le premier film Indiana Jones, Les aventuriers de l’arche perdue, où deux personnages bien connus sont apparus pour les adeptes de la saga galactique. Ce sont les androïdes qui ont accompagné Luke Skywalker tout au long de ses différentes étapes pour sauver la galaxie : C-3PO et R2D2des robots que pratiquement personne au monde n’ignore.

Dans Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdueil y a une séquence dans laquelle vous pouvez voir le personnage joué par Harrison Ford debout près de l’arche de l’alliance, et entouré de quelques piliers avec des inscriptions étranges. Parmi tous les hiéroglyphes, si vous faites attention, vous trouverez à la fois C-3PO comme R2D2qui ont été sculptés par les responsables de la scénographie du film.

+ Plus de connexions entre Star Wars et Spielberg

En 1982, un an après avoir réalisé le premier film de Indiana Jones, Spielberg première ET l’extraterrestre. Dans l’une de ses séquences, on peut voir un Yoda parmi plusieurs enfants déguisés. Près de deux décennies plus tard, Luc rendu hommage à Spielberg avec ton film la menace fantôme. Dans une des séquences du sénat au Star Wars épisode I vous pouvez voir plusieurs extraterrestres qui appartiennent à la race des HE.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂