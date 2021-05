Le classique «  Ran  » de Kurosawa arrive en 4K numérique cet été

L’épopée d’action de grande envergure du réalisateur légendaire Akira Kurosawa (Rashomon, sept samouraïs) obtient un transfert 4K époustouflant lorsque Ran arrive le 6 juillet numérique de Lionsgate.

Le film met en vedette Tatsuya Nakadai (Hara-Kiri, Kagemusha, Le conte de la princesse Kaguya), Akira Terao (Après la pluie, demi-confession, lettre de la montagne), Jinpachi Nezu (Kagemusha, adieu à la terre, Runin: banni) et Daisuke Ryû (Kagemusha, légende du diable, métropole). Nominé pour quatre Oscars®, dont celui du meilleur réalisateur, Ran sera disponible sur Digital en 4K au prix de détail suggéré de 12,99 €.

SYNOPSIS OFFICIEL

Ran – L’épopée de samouraï visuellement éblouissante d’Akira Kurosawa – mélange le roi Lear, le Japon féodal du XVIe siècle et les propres notions de loyauté et d’honneur de Kurosawa pour raconter l’histoire du vieillissant Lord Hidetora, dont la décision de léguer son royaume à ses trois fils déclenche une lutte pour le pouvoir qui conduit au chaos et à la folie. Salué comme un chef-d’œuvre par les cinéastes et cinéphiles, et lauréat de l’Oscar de 1985 pour la conception de costumes, Ran est un somptueux festin 4K (en numérique, le cas échéant).

JETER

Tatsuya Nakadai – Hara-Kiri, Kagemusha, Le conte de la princesse Kaguya

Akira Terao – Après la pluie, demi-confession, lettre de la montagne

Jinpachi Nezu – Kagemusha, adieu à la terre, Runin: banni

Daisuke Ryû – Kagemusha, légende du diable, métropole

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME

Année de production: 1985

Titre Copyright: © 1985 KADOKAWA / STUDIOCANAL. Tous les droits sont réservés.

Type: version numérique

Évaluation: R

Genre: Action, Drame

Sous-titré: Non

Sous-titres: anglais

Durée de fonctionnement de la fonction: 160 minutes

Format: 2160p Ultra Haute Définition 16 × 9 (1,85: 1) Présentation

Audio: japonais 5.1 Dolby Audio, japonais 2.0 Dolby Audio, anglais 5.1 PCM Audio