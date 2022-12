Le classique du cinéma que Papu Gómez a imité

Réseaux sociaux

Le joueur de l’équipe nationale argentine qui a été titularisé lors de la Coupe du monde au Qatar a revécu un moment de sa vie avec sa femme.

©GettyAlejandro « Papu » Gomez.

Combien de semaines faudra-t-il encore pour que nous continuions à voir et à consommer des mèmes et des virus que le Coupe du Monde joué au Qatar ? Il y a tout juste 11 jours l’équipe nationale argentine mené par Lionel Messi il a été consacré pour la première fois en 36 ans et a ajouté la troisième étoile à son histoire. De plus, c’est le troisième titre international qu’il obtient au cours des 18 derniers mois, ajouté à Coupe de l’America Oui le final.

L’un des joueurs devenus emblème de l’équipe nationale en raison de sa présence sur les réseaux sociaux était Alejandro « Papu » Gomez. D’abord grâce à leurs danses, puis à la ressemblance insolite qu’ils disent devoir David Beckham, et enfin pour les festivités qu’il organisait une fois arrivé dans le pays. Parmi eux, une photo prise avec sa femme et ses enfants en train de manger une coupe de viande à Buenos Aires est devenue virale.

Cette photo n’est pas fortuite, puisqu’il s’agit d’une réplique d’une autre qui a été prise avec Linda Raff il y a bien des années, alors que l’Europe n’apparaissait pas encore à l’horizon du joueur champion du monde. L’image est devenue virale pendant le Mondial parce qu’il a été démontré que papou gomez Il a un thermos avec un autocollant attaché à la photo en question. Pour cette raison, à leur retour au pays, ils ont décidé de l’imiter.

Cette nouvelle photo prise sur la Costanera à Buenos Aires, en train de manger un sandwich au bondiola, est aussi devenue absolument virale. Cette fois, avec un petit clin d’œil à un classique du cinéma : la trilogie Avant dirigée par Richard Linklater. La personne en charge de partager les deux images avec la typographie de Avant le lever du soleil Oui Avant le coucher du soleil était l’utilisateur @mamertimedans une publication qui avait plus de 8 mille aime.

+Où voir la trilogie Before

si tu veux donner jouer aux films réalisés par Richard Linklater après avoir vu le post @mamertime, nous vous disons où vous pouvez le faire. La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a que deux des trois productions qui sont légalement disponibles via le diffusion. Les deux premiers Avant le lever du soleilcomme le dernier, Avant minuitsont dans le catalogue de HBO Max. Avant le coucher du soleilpour sa part, peut être loué par le biais de services tels que Jeu de Google.

