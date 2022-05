Le classique des années 90 de Brendan Fraser pourrait avoir une suite après son retour épique

Le film était centré sur l’homme des cavernes Link (joué par Fraser) qui a été parfaitement conservé pendant des siècles dans de la glace, jusqu’à ce que deux adolescents californiens Stoney et Dave (joués respectivement par Pauly Shore et Sean Astin) le décongelent.

« S’ils voulaient que je le fasse et que le scénario était bon et que Brendan et Sean étaient à bord et que cela avait du sens, je le ferais pour les fans !