Le classique de science-fiction de Frank Herbert reçoit un traitement spécial chargé d’épices dans «  Dune: The Graphic Novel  » (exclusif)

Bien que nous devions peut-être attendre une autre année pour l’adaptation au grand écran du réalisateur Denis Villeneuve de la saga de science-fiction de 1965 de Frank Herbert, «Dune», les Muses ont jugé bon de rassasier les fans avec une nouvelle adaptation de bande dessinée à couper le souffle.

Livré par le fils d’Herbert, Brian Herbert, et son collaborateur de longue date Kevin J. Anderson, « Dune: The Graphic Novel » (Abrams ComicArts) est la première fois que l’épopée et le futur chef-d’œuvre du futur se transforment en ce format de luxe. Il est richement animé par l’artiste espagnol Raúl Allén, l’écrivain Patricia Martín, et comprend des couvertures évocatrices de l’illustrateur lauréat du prix Eisner Bill Sienkiewicz.

Cette étonnante couverture rigide de 160 pages, qui a frappé les magasins le 24 novembre, est le premier volume d’une trilogie de trois livres englobant tout le roman original et raconte l’histoire de la famille de Paul Atreides et des maisons royales en guerre qui cherchent le contrôle du désert. planète Arrakis et sa précieuse épice.

Herbert et Anderson se sont associés à plusieurs reprises pour une série acclamée de 12 romans préquels et suivants de « Dune », ainsi qu’une nouvelle série de bandes dessinées de 12 numéros, « Dune: House Atreides » (Boom! Studios), adaptée de leur best-seller de 1999 roman du même nom.

Herbert raconte que son père a conçu à l’origine « Dune » en utilisant un œil cinématographique qui se traduit parfaitement dans le format du roman graphique.

(Crédit d’image: Abrams ComicArts)

«Sa vaste bibliothèque ne comprenait pas beaucoup de bandes dessinées ou de romans graphiques, mais dans sa carrière de journaliste, il était non seulement un écrivain mais aussi un photographe professionnel», a déclaré Herbert à 45secondes.fr. «Il me disait qu’il écrivait des scènes dans ses romans – et en particulier dans ‘Dune’ – avec une caméra en tête, comme s’il regardait chaque scène à travers l’objectif d’une caméra.

« Regardez le chapitre sur le baron Harkonnen [Chapter Two] cela commence par: «C’était un globe en relief d’un monde, en partie dans l’ombre, tournant sous l’impulsion d’une grosse main qui scintillait d’anneaux». Ensuite, en lisant chaque paragraphe méticuleusement conçu après cela, pensez à tout voir à travers un objectif d’appareil photo, la façon dont l’ouverture se développe progressivement pour devenir un « homme à moitié caché dans les ombres faisant tourner » le globe, et comment Frank Herbert révèle lentement plus et plus visuellement jusqu’à ce que vous voyiez enfin la forme hideuse du baron. Des scènes comme celle-ci sont parfaites pour un roman graphique et pour un film! «

Maintenant, profitez de notre regard exclusif sur « Dune: The Graphic Novel » dans la galerie complète ci-dessous.

Image 1 sur 9 Un extrait de « Dune: The Graphic Novel, Book 1 » de Frank Herbert. (Crédit d’image: Abrams ComicArts) Image 2 sur 9 Un extrait de « Dune: The Graphic Novel, Book 1 » de Frank Herbert. (Crédit d’image: Abrams ComicArts) Image 3 sur 9 Un extrait de « Dune: The Graphic Novel, Book 1 » de Frank Herbert. (Crédit d’image: Abrams ComicArts) Image 4 sur 9 A lire : Keanu Reeves croit aux fantômes à cause d'une étrange rencontre paranormale Un extrait de « Dune: The Graphic Novel, Book 1 » de Frank Herbert. (Crédit d’image: Abrams ComicArts) Image 5 sur 9 Un extrait de « Dune: The Graphic Novel, Book 1 » de Frank Herbert. (Crédit d’image: Abrams ComicArts) Image 6 sur 9 Un extrait de « Dune: The Graphic Novel, Book 1 » de Frank Herbert. (Crédit d’image: Abrams ComicArts) Image 7 sur 9 (Crédit d’image: Abrams ComicArts) Image 8 sur 9 Dessins de personnages pour les têtes Harkonnen. (Crédit d’image: Abrams ComicArts) Image 9 sur 9 Conceptions de personnages pour les soldats et officiers Harkonnen (Crédit d’image: Abrams ComicArts)

