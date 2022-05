Le classique de HBO qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie

HBO

Le catalogue HBO Max est l’un des plus variés et possède les meilleurs titres. Entre des œuvres comme Les Sopranos, Des hommes fous Oui Le Trône de Ferun drame familial incontournable apparaît.

© GettyHBO ne manque pas à ses fictions.

S’il s’agit d’évaluer les plateformes pour leur contenu, il y en a une qui se démarque clairement des autres. HBO Max a des titres incroyables sur sa liste, allant des drames historiques avec lesquels l’âge d’or de la télévision est né, tels que Des hommes fous Oui Les Sopranosà des fictions devenues des phénomènes de culture pop comme le cas de Le Trône de Ferqui lancera cette année son spin-off Maison du Dragon.

Parmi toutes les productions que vous pouvez voir dans hbo max, il y a une histoire qui vaut vraiment la peine de lui donner une chance au moins une fois dans sa vie. Il s’agit de six pieds sous terrela série créée par Allan Boule qui a été diffusé entre 2001 et 2005, et s’est caractérisé par son avance sur des questions aussi transcendantales que la vie, ce qui se passe après la mort et même les questions liées au véganisme.

La série mettait en vedette des personnalités telles que Peter Krause, Lauren Ambrose, Frances Conroy et même la figure qui était en passe de devenir une star de Dextre, Michael C Hall. Avec le drame comme axe et l’acidité traversant chacune de ses histoires, six pieds sous terre Il s’est concentré sur la famille des pêcheurspropriétaire d’un modeste salon funéraire à Los Angeles, où la mort du patriarche déstabilise complètement l’entreprise et amène chacun à se demander ce qu’il veut faire de sa vie et comment y parvenir.

David (Hall), Nate (Krause) et Claire (Ambrose) Ce sont les trois frères qui doivent prendre en charge la maison funéraire et décider s’ils veulent continuer avec une entreprise familiale depuis des années. Alors que David est le plus désespéré de tout garder tel qu’il était, Nate et Claire Ils semblent moins intéressés à le faire. Nathl’aîné des trois, a quitté Los Angeles il y a longtemps et veut reprendre sa vie loin de sa famille, et claire Il est en dernière année scolaire et rêve de suivre les traces de son grand frère. Chaque épisode commence par une mort qui se connecte d’une manière ou d’une autre à salon funéraire des pêcheurs et amène les différents membres de la maison à remettre en question tout ce qu’ils pensaient être une vérité absolue.

+La suite de Six pieds sous terre

Il y a quelques mois, date limite surpris par la nouvelle que HBO évalué la possibilité de relancer cette série de Allan Boule. Apparemment, il y a une suite dans les travaux qui cherchera à poursuivre ce qui s’est terminé en 2005, même si pour le moment il n’y avait qu’une approbation pour présenter un traitement de l’idée ; c’est-à-dire qu’il n’y a pas de scénario écrit, ni de réalisateurs ou d’acteurs embauchés pour la série. Compte tenu du fait que la série originale se termine par un épilogue qui montre même comment les personnages principaux ont mis fin à leurs jours, il semble difficile qu’il existe un moyen d’adapter une suite qui ne gâche pas quelque chose qui, de l’avis de l’écrivain, est parfait et a l’une des meilleures fins jamais diffusées à la télévision.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂