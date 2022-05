Le classique culte des années 80 qui aura une suite

Annonces

À l’ère des reprises et des remakes, il a été confirmé qu’il y aura une nouvelle suite à un long métrage mettant en vedette Michael McKean, Harry Shearer et Christopher Guest.

©IMDBLe film fêtera ses quarante ans avec une suite.

Depuis un certain temps, Hollywood est signalé encore et encore par les constantes refait, réveils et des suites infinies qui sont faites de tous les projets qui atteignent le grand écran. Maintenant, une nouvelle production vient d’être annoncée qui servira de suite directe à un classique culte des années 1980 mettant en vedette l’une des stars de Tu ferais mieux d’appeler Saul, Michel McKean.

date limite a confirmé que C’est Spinal Tap aura sa suite et sortira exactement quatre décennies après la première du film original. L’histoire sortie en 1984 a été réalisée par Rob Reiner et inclus dans ses personnages moulés tels que le susmentionné McKean près de Harry Shearer et Christopher Guest. Il est rapporté que tous les quatre reviendront pour cette suite qui ne sortira que le 19 mars 2024.

C’est Spinal Tap était un faux documentaire sur un groupe de heavy metal composé de musiciens David St. Hubbins (McKean), Derek Smalls (Shearer) et Nigel Tufnel (Invité). Le film a servi à catapulter à la fois la carrière de Reiner (qui dans le long métrage est le réalisateur du faux documentaire, Marty Di Bergi), ainsi que celle de la société de production Divertissement de Castle Rock.

« Le plan est de faire une suite qui sortira le 40e anniversaire du film original et je peux vous dire qu’il ne s’est pas passé un jour sans que quelqu’un ne me demande pourquoi nous n’en avons pas fait un autre. »compté Reiner en dialogue avec date limite. De plus, il a ajouté : « Pendant des années, nous avons dit non. Ce n’est que lorsque nous avons trouvé la bonne idée de comment faire cela. Vous ne voulez pas le faire juste pour le plaisir. Vous voulez honorer le premier et aller un peu plus loin dans l’histoire. ». Le premier film sera projeté dans le cadre de la festival du film de Cannesmercredi prochain.

Le répertoire prolifique de Rob Reiner

Comme on l’a dit, C’est Spinal Tap C’était un avant et un après dans la carrière de Rob Reiner, qui a travaillé de plus en plus souvent comme réalisateur et a rempli son CV de grands titres. Après avoir réalisé le faux documentaire, il réalise des productions très variées, parmi lesquelles se détache l’une des meilleures comédies romantiques de l’histoire, Quand Harry rencontre Sallyet deux grandes adaptations d’horreur de l’œuvre de Stephen King Quoi Compte sur moi Oui La misère.

