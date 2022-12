Le classement des meilleurs films de 2022

DIFFUSION

Avant la fin de l’année, découvrez quelles sont les productions à ne pas manquer. Revoyez la liste des films sur Netflix, Prime Video, HBO Max et Disney+ !

© IMDbThe Batman, l’un des films les plus regardés de 2022.

2022 est sur le point de se terminer et les cinéphiles ne peuvent s’empêcher de revoir quels étaient les films temps forts de l’année. Il peut y avoir des débats sur les différentes intrigues et castings, mais il est indéniable que les chiffres ne mentent pas. C’est pourquoi ici on se souvient quels étaient les longs métrages de fiction le plus vu sur des plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, HBO Max et Disney+. Découvrez-les ci-dessous !

+ Le meilleur film Netflix en 2022

Oui ok L’escroc Tinder C’était la production la plus regardée de l’année sur Netflix, la vérité est que lorsqu’il s’agit de films de fiction, il y en a un qui a volé tous les regards. On parle de Le projet Adam, le film pour toute la famille réalisé par Shawn Levy et avec Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner et Zoe Saldaña. Son synopsis officiel avance : « Après un atterrissage forcé en 2022, Adam Reed, pilote de chasse et voyageur temporel, fait équipe avec lui-même à l’âge de 12 ans pour sauver l’avenir.”.

+ Le meilleur film Prime Video en 2022

La qualité de Sylvester Stallone est présente dans le film le plus regardé sur Prime Video en 2022. Le film s’intitule samaritain et a été réalisé par Julius Avery. A cette occasion, son protagoniste est un garçon de 13 ans qui soupçonne que son voisin solitaire est un justicier légendaire qui a été déclaré mort. « Alors que la criminalité augmente et que la ville est sur le point de s’effondrer, Sam a pour mission de convaincre son voisin d’arrêter de se cacher et de sauver la ville.», explique la plateforme de streaming.

+ Le meilleur film HBO Max en 2022

Non seulement ce fut un succès dans les salles, mais il transféra également ce phénomène sur les plateformes de streaming. Il s’agit de homme chauve-souris, le film de l’univers DC réalisé par Matt Reeves qui est devenu le plus regardé sur HBO Max en 2022. Robert Pattinson joue le gardien de Gotham City accompagné de stars comme Zoë Kravitz, Paul Dano et Colin Farrell. « Deux ans à traquer les rues en tant que Batman et à répandre la peur parmi les criminels ont conduit Bruce Wayne dans les ombres les plus sombres de Gotham City.« , dit la description de Warner Bros.

+ Le meilleur film Disney+ en 2022

Bien qu’il ait eu sa première fin 2021, Charme C’était le film le plus regardé cette année sur Disney+. Réalisé par Jared Bush et Byron Howard, il s’agit d’une nouvelle production des Walt Disney Animation Studios. « Il raconte l’histoire des Madrigals et de leur maison magique cachée dans les montagnes colombiennes », explique le synopsis. Et ajoute : « Tous les membres de la famille ont un don unique de cet endroit merveilleux, comme une super force ou des pouvoirs de guérison. Enfin, tout le monde sauf Mirabel… Jusqu’au jour où elle découvre quelque chose d’extraordinaire : elle pourrait être le dernier espoir pour que la magie ne meure pas ».

