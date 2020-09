Le circuit d’automne d’esports ‘Apex Legends’ comprend une cagnotte de 500000 €

La scène e-sport Apex Legends a l’air bien. Getty Images

EA a annoncé les détails de la Apex Legends Compétitions e-sport du circuit d’automne, avec une somme massive de 500000 € à gagner à travers le monde.

Le circuit d’automne débutera le 3 octobre avec la première compétition régionale. Les événements régionaux se poursuivront ensuite jusqu’en décembre, où se dérouleront les qualifications de la dernière chance et les séries éliminatoires. Le circuit d’automne se terminera le 20 décembre, juste avant Noël, où les lauréats du concours seront couronnés.

Le circuit d’automne fait suite au circuit d’été à succès, qui est actuellement en phase de clôture. Plus de 2 000 équipes ont participé à la compétition, avec des actions serrées dans toutes les régions. Bien qu’il vole quelque peu sous le radar par rapport aux autres grands sports électroniques, le Apex Legends La scène esports semble très saine en ce moment.

«La croissance a été formidable; nous avions plus de 2 000 équipes en compétition pour une place dans les éliminatoires du circuit d’été, qui débuteront le 12 septembre », a déclaré le commissaire de l’ALGS, John Nelson. «Tout au long du circuit d’été, et avec le prochain tournoi d’automne, nous écoutons les joueurs et les téléspectateurs pour assurer une croissance continue, ainsi que pour captiver et engager les fans du monde entier. Avec quatre-vingts équipes, représentant plus de 25 pays, en compétition dans les éliminatoires du week-end prochain, l’avenir est radieux pour Apex Legends jeu compétitif. »

Bien sûr, avec la pandémie toujours en plein essor à travers le monde, l’ensemble Apex Legends La scène e-sport a dû être déplacée en ligne plus tôt cette année et, par conséquent, le circuit d’automne est divisé en plusieurs régions, y compris la combinaison de l’Océanie et de SEA pour la première fois. Cependant, malgré la pandémie, EA reste fidèle à ce qu’elle avait promis en début d’année, même si c’est légèrement différent de ce qu’elle avait prévu.

«Dès le début, nous avons promis 3 millions de dollars de prix pour la durée de l’ALGS et la cagnotte de 500 000 dollars du Circuit d’automne fait partie de notre engagement à y parvenir», a déclaré Nelson. «La pandémie a exigé que nous déplacions nos plans de Global Series pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les compétitions et les émissions, pour au moins 2020, en ligne uniquement. Nous avons créé un système de production entièrement basé sur le cloud qui est en place depuis mars. Tout comme nos règles concurrentielles et Apex Legends lui-même, nous nous sommes adaptés très rapidement aux retours et aux apprentissages afin que Apex Legends L’e-sport peut continuer à se développer malgré l’absence d’événements hors ligne. »

