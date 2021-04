Le CIO annonce la Série virtuelle olympique de mai

Le Comité International Olympique a annoncé aujourd’hui la création de la Série virtuelle olympique et ses premières épreuves.

Nous entendons parler de l’avenir de l’e-sport ici et là depuis longtemps. Certaines rumeurs suggéraient qu’ils pourraient être aux Jeux olympiques de Tokyo et d’autres que nous les reverrions bientôt tous. Mais pour le moment, ce que nous avons, c’est l’annonce officielle de la Série virtuelle olympique.

Ceci, chers coupables, n’est pas une section des Jeux olympiques pour les sports électroniques. Rien n’est plus éloigné de la réalité. C’est un événement qui a le sceau officiel et la licence olympique pour les sports virtuels. À la fois physique et non physique.

Donc, ce qui veut dire qu’il s’agit d’une compétition, parallèle à d’autres événements et loin du cadre des JO, qui cherche à donner une approche plus formelle à la question. Ils auront lieu dans moins d’un mois, puisque le départ aura lieu le 10 mai et durera jusqu’au 23 juin.

En fait, l’annonce vient grâce au partenariat du CNO avec cinq fédérations sportives internationales et les éditeurs des jeux à jouer. Ceux-ci sont:

Chacune des compétitions sera différente, à la fois en termes de format et de prix. Et, en plus, il sera ouvert à tous ceux qui veulent jouer, depuis chez eux ou ailleurs. Par conséquent, rendez-vous sur leur canal officiel pour bavarder lorsque des informations sont données.

Cela aura-t-il une suite?