Le cinquième océan de la Terre vient d’être confirmé

La Terre a finalement atteint la reconnaissance populaire pour son cinquième océan, avec la décision de la National Geographic Society d’ajouter l’océan Austral autour de Antarctique aux quatre qu’il reconnaît déjà : les océans Atlantique, Pacifique, Indien et Arctique.

Bien que la désignation des eaux glaciales autour du continent sud glacial en tant qu’océan séparé existe depuis près de 100 ans et soit largement utilisée par les scientifiques, jusqu’à présent, elle n’a pas eu le soutien populaire.

Mais le 8 juin – Journée mondiale des océans – la société a annoncé qu’elle désignerait désormais l’océan Austral comme le cinquième océan sur ses cartes de notre planète.

« L’océan Austral est reconnu depuis longtemps par les scientifiques, mais comme il n’y a jamais eu d’accord au niveau international, nous ne l’avons jamais officiellement reconnu », a déclaré le géographe officiel de la société, Alex Tait. Site Web de National Geographic . « C’est une sorte de nerdiness géographique à certains égards. »

L’un des impacts les plus importants serait sur l’éducation, a-t-il déclaré : « Les étudiants apprennent des informations sur le monde océanique à travers les océans que vous étudiez. Si vous n’incluez pas l’océan Austral, vous n’en apprenez pas les détails et à quel point c’est important. »

Courant antarctique

Le courant circumpolaire antarctique (ACC), qui se déplace d’ouest en est, définit les limites de l’océan Austral. (Crédit image : Shutterstock)

National Geographic a commencé à faire des cartes en 1915, mais la société n’avait officiellement reconnu que quatre océans, qu’ils définissaient par les continents qui les bordaient.

En revanche, l’océan Austral n’est pas défini par les continents qui l’entourent, mais par le courant circumpolaire antarctique (ACC) qui coule d’ouest en est. Les scientifiques pensent que l’ACC a été créé il y a 34 millions d’années lorsque le continent de l’Antarctique s’est séparé de l’Amérique du Sud, permettant à l’eau de s’écouler sans entrave autour du « fond » du monde.

Aujourd’hui, l’ACC traverse toutes les eaux qui entourent l’Antarctique jusqu’à environ 60 degrés au sud, à l’exception du passage de Drake et de la mer de Scotia, qui se situent à peu près entre le cap Horn d’Amérique du Sud et la péninsule antarctique.

Les eaux de l’ACC – et donc la majeure partie de l’océan Austral – sont plus froides et légèrement moins salées que les eaux océaniques au nord.

L’ACC tire de l’eau des océans Atlantique, Pacifique et Indien pour aider à entraîner une « bande transporteuse » mondiale qui transporte la chaleur autour de la planète, tandis que l’eau dense et froide de l’ACC coule et aide à stocker carbone dans l’océan profond. Et des milliers d’espèces marines ne vivent qu’à l’intérieur de l’ACC, selon National Geographic.

Eaux antarctiques

Ce qui constitue exactement un océan n’est pas convenu, à part que ce sont les plus grandes étendues d’eau. Une définition commune divise l’océan mondial en quatre ou cinq parties, selon les continents qui les entourent.

Néanmoins, le terme « océan Austral » a été utilisé pour décrire les eaux du fond du monde depuis qu’elles ont été vues pour la première fois par l’explorateur espagnol Vasco Núñez de Balboa au début du XVIe siècle, et son utilisation s’est poursuivie alors que les océans sont devenus des routes vitales les communications et le commerce internationaux au cours des siècles qui ont suivi.

Au 19ème siècle, de nombreuses nations maritimes avaient établi des autorités « hydrographiques » pour publier des informations sur les océans pour leurs marines et navires marchands, et le terme « océan Austral » est apparu dans les premières publications de l’Organisation hydrographique internationale (OHI) qu’ils ont formées. en 1921.

Mais d’après le livre « Océan Austral : Perspective des océanographes » (Ice Press, 2015), l’OHI a annulé la désignation en 1953 : » La majorité des avis reçus … sont à l’effet qu’il n’existe aucune justification réelle pour appliquer le terme Océan à cette masse d’eau « , a écrit l’OHI dans le directives qu’il a publiées cette année-là.

Les scientifiques n’étaient pas d’accord, cependant, et le terme a été de plus en plus utilisé, à mesure que l’importance et le caractère unique de l’océan Austral sont devenus plus clairs. Le Conseil américain des noms géographiques a commencé à l’utiliser en 1999, et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a officiellement commencé à l’utiliser cette année.

L' »océan » original sur Terre était, en fait, une rivière – nommée par les anciens Grecs d’après le titan Oceanus, un dieu de la rivière qui était le fils d’Uranus et de Gaïa et le frère et le mari de Téthys, la déesse des eaux primordiales. qui a nourri la Terre. .

On pensait à l’origine que ce fleuve « océan » encerclait le monde, que les premiers Grecs imaginaient se terminer quelque part juste à l’ouest de l’Europe et à l’est de l’Asie. Finalement, le terme serait utilisé pour décrire les différentes parties de l’océan mondial.

Le terme connexe « Seven Seas », quant à lui, est beaucoup plus ancien que de nombreux océans modernes. Personne ne sait d’où vient le concept, mais le terme apparaît dans les écrits anciens des Grecs, des Romains, des Arabes, des Hindous, des Perses et des Chinois, bien qu’il décrive souvent des mers entièrement différentes – certaines d’entre elles mythiques – pour différentes personnes.

Selon le Site Web de l’Atlas mondial , les sept mers sont aujourd’hui considérées comme les sept plus grandes étendues d’eau océaniques : l’Arctique, l’Atlantique Nord, l’Atlantique Sud, l’Indien, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud et l’océan Austral ou Antarctique

