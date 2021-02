Le cinquième élément 2 était censé se produire, voici ce qui l’a tué

En ce qui concerne le cinéma de science-fiction, peu de films sont aussi étrangement divertissants que Le cinquième élément, le film d’action de science-fiction français de langue anglaise de 1997 réalisé et co-écrit par Luc Besson. Le film mettait en vedette une distribution éclectique qui comprenait Bruce Willis, Milla Jovovich, Chris Tucker et Gary Oldman. Lors d’une conversation avec le co-scénariste du film, Robert Kamen, il a été révélé que le plan initial était de faire une suite à Le cinquième élément, qui a échoué parce que le premier film a sous-performé au box-office.

« [The script for The Fifth Element] était en fait de 180 pages, puis [Luc Besson] y a ajouté une deuxième partie, qui n’avait aucun sens non plus. Nous allions le faire comme une suite, mais cela n’avait aucun sens, et The Fifth Element n’était pas assez grand ici. C’était énorme dans le reste du monde, et c’est un classique, mais cela n’a rapporté que 75 millions de dollars ici ou 80 millions de dollars. C’était bien en avance sur son temps. Nous n’avons donc jamais fait la suite, et la suite aurait pris l’autre chose de 180 pages [Luc Besson] eu et l’intégrer dans un script. «

L’histoire derrière la fabrication Le cinquième élément est autant un choc des cultures que le film lui-même, qui se vantait d’une esthétique d’art et d’essai européenne étrange et captivante filtrée à travers le prisme de Hollywood commercial brut. Il raconte l’histoire d’un chauffeur de taxi, joué par Willis, qui prend sur lui de protéger la vie d’une étrange créature humanoïde, jouée par Jovovich, dont l’existence est directement liée à la survie de la race humaine contre une entité cosmique malveillante. .

Selon Kamen, il travaillait avec Warner Brothers en tant que médecin de scénario lorsque le producteur de Gran Torino, Bill Gerber, lui a demandé de jeter un œil à un nouveau scénario étrange écrit par un gars du nom de Luc Besson, qui avait fait La Femme Nikita. Kamen avait du mal à comprendre le scénario, mais il considérait Besson comme un génie cinématographique basé sur son travail précédent et a donc accepté de rencontrer le cinéaste. Malheureusement, la réunion a été loin d’être un succès.

« J’ai dit: » Je viendrai le rencontrer. » [Billy] a dit: « Super. » Alors j’entre et je rencontre le gars, et je lui dis tout ce qui ne va pas avec son scénario. Il ne comprend pas tout parce que son anglais n’était pas terrible. Et il est assis là, et je pouvais voir qu’il devenait de plus en plus énervé. C’est un auteur français, je suis juste ce putain de scénariste hollywoodien. Et à la fin de la réunion, Billy m’a appelé, il m’a dit: « Mec, tu viens de ruiner cette relation. » Parce que tout ce que j’avais fait, c’est que je n’arrêtais pas de dire à quel point ce scénario était une merde. «

Kamen a naturellement conclu que c’était le dernier dont il entendrait parler Le cinquième élément. Mais à sa grande surprise, Besson l’a appelé une semaine plus tard et lui a demandé son aide pour écrire le scénario. Bientôt, Kamen était dans un avion pour Paris, où une session de brainstorming de trois jours avec Besson s’est transformée en une visite de trois semaines du studio dans lequel le travail était effectué pour donner vie au monde extraterrestre de Le cinquième élément. Kamen et Besson ont finalement pu créer un scénario dont ils étaient satisfaits et ont ainsi commencé le voyage, qui a duré quatre ans de plus, pour créer un film que beaucoup considèrent comme un moment fort de la science-fiction des années 90 avec La matrice. Cette nouvelle est originaire d’Uproxx.