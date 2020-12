Le cinéma et la télévision à Los Angeles «devraient envisager» de ne pas travailler en personne

Il a été recommandé de filmer et de téléviseurs en Les anges Quoi « Considérez sérieusement » arrêt de la production de films en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dark Vador a été élu meilleur méchant de « Star Wars »

Un nouveau message du département de Santé publique du comté de Les anges a déclaré que l’industrie devrait arrêter la production « Pendant quelques semaines. »

«Bien que les productions musicales, télévisuelles et cinématographiques soient autorisées, nous vous demandons d’envisager sérieusement de suspendre le travail pendant quelques semaines pendant ce cas catastrophique de Covid « a déclaré le message du département de la santé via Deadline.

« Identifiez et retardez les activités à haut risque et concentrez-vous sur les travaux à faible risque pour le moment, si possible. »