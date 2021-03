Le cinéma de super-héros de DC accueille son propre «  Doctor Strange  » avec «  Zatanna  »

Zatanna est un historien de la bande dessinée de DC né en 1964 dans les pages de «Hawkman», créé par Gardner Fox et Murphy Anderson. Son père est un véritable historique de la maison d’édition: des personnages du stylo de Fox comme The Flash ou Doctor Fate sont nés, c’est le concept du multivers DC, ainsi que l’idée de regrouper les héros dans la Justice Society of America, qui évoluerait plus tard dans la Justice League que nous connaissons tous.

En réalité, Zatanna est une historique de la Ligue, bien qu’elle ne soit pas apparue dans la version cinématographique de l’équipe des héros de DC.. Mais il a été vu à d’autres occasions: dans une version animée de la série animée historique Batman, dans «Justice League Unlimited» ou «Young Justice», entre autres. En image réelle, il était considéré comme un personnage récurrent au cours des trois dernières saisons de «Smallville» joué par Serinda Swan.

La sorcière de DC

Cette nouvelle version de Zatanna, Variety reports, viendra de la main d’Emerald Fennell, showrunner de la deuxième saison de ‘Killing Eve’ et nouvellement nominée pour un Oscar pour son scénario et la réalisation de ‘A Promising Young Woman’. Fennell a également une vaste expérience d’acteur, ayant joué Camilla Bowles de la dernière saison de « The Crown » sur Netflix.

Zatanna est un personnage extrêmement attrayant pour DC, car elle ouvre la porte de la magie au monde des héros de l’éditeur, qui ont déjà flirté avec le sujet dans «Shazam!». Bien qu’il ait déjà été question d’une version adolescente du personnage au début du siècle qui n’a finalement abouti à rien, elle a été considérée comme faisant partie de la Justice League Dark (es, plus l’un des personnages les plus puissants de cette DC Magic Justice League, l’intérêt romantique de John Constantine). Cela peut donc servir à céder la place à ce domaine de la mythologie de la maison d’édition, que JJ Abrams prépare actuellement pour HBO Max.

Zatanna est une sorcière qui a hérité ses formidables pouvoirs magiques de son père, et beaucoup d’entre eux résident dans sa voix, ce qui signifie qu’ils peuvent être annulés lorsqu’elle est bâillonnée. Sa tenue pittoresque starlette Cela vient du fait qu’en plus d’être une vraie magicienne, elle gagne sa vie en illusionniste expérimentée sur scène.