Le cinéma coûtera 29 pesos ces jours-ci au Mexique: dates du Festival du film

in

Festival du film

Les deux plus grandes chaînes de cinéma du Mexique se sont réunies pour offrir tous leurs films pour 29 pesos.

©IMDBTous les films 2D seront à 29 pesos, y compris les nominés aux Oscars, comme TÁR

Cinemex et Cinépolis veulent célébrer le Festival du film 2023 et, pour cela, ils mettront leurs films pour seulement 29 pesos au Mexique et ici nous vous disons à quelles dates vous pouvez profiter des réductions.

D’accord avec cinémexla semaine du film « c’est juste au coin de la rue » et ils veulent que vous ne le manquiez pas, donc en plus du rabais dans les salles de cinéma les 27 et 28 février, ainsi que le 1er marsil y aura des rabais dans les magasins de bonbons cela.

Cinépolis a annoncé que ses remises ce sont les mêmes que chez Cinemex et aux mêmes dates: 27 et 28 février et 1er mars de cette 2023.

+ Comment acheter des billets pour 29 pesos pour le Festival du Film ?

Billets à 29 pesos peut être acheté à guichetdans le site Web des deux chaînes ou par leur Applications pour tout film en salles au format 2D avec une limite de 8 billets par transaction.

« Elle n’est pas cumulable ni applicable avec d’autres promotions. Dans le cas d’achats via le Web ou l’application, des frais de service peuvent s’appliquer.« , prévient Cinépolis sur son site internet.

Vous pourrez profiter des films les plus attendus sur le panneau d’affichage, y compris ceux nominés pour les Oscars 2023, entre autres, tels que Fabricant d’os, momies, peut-être pour toujours, LE GOUDRON, débranché et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

+ Quand les billets 3D, VIP ou Platinum coûteront-ils ?

Les réductions dans les deux chaînes incluent les chambres 3D, bien que le prix de ceux-ci soit de 49 pesos tandis que les formats spéciaux VIP soit Platine auras-tun prix de 69 € pesos. Les seuls cinémas exclus des remises sont les cinémas IMAX et 4DX.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?