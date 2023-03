Le cinéaste légendaire Roger Deakins dit que Batman aurait dû être nominé aux Oscars

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu ce soir. De nombreux cinéastes, écrivains, acteurs, membres d’équipes et films concourront pour l’Oscar, l’une des récompenses les plus prestigieuses au monde. La cérémonie aura lieu au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie. Mais il n’est pas possible d’inviter tout le monde, même si les critiques et les fans ont adoré.





Deux Oscars (Coureur de lame 2049 et 1917), BAFTA et lauréat d’innombrables prix, et directeur de la photographie de Fargo, le grand Lebowski, Monsieur Roger Deakins a reçu sa 16e nomination aux Oscars et sera sur le tapis rouge ce soir pour Sam Mendes Empire de Lumière. James ami (À l’Ouest, rien de nouveau), Daris Khondji (Bardo : fausse chronique d’une poignée de vérités), Mandy Walker (Elvis) et Florian Hoffmeister (Le goudron) concourront dans la même catégorie. Cependant, cela ne suffit pas pour 73 ans.

Deakins a déclaré que Le Batman et Top Gun : Maverick aurait dû être nominé aux Oscars, et que le jury est snob quand il s’agit de réalisateurs de films populaires. Deakins a dit à Deadline.

»La meilleure photographie n’a pas été nominée. C’est Batman. C’est le meilleur travail à mon avis. L’image aurait dû être un concurrent dans cette catégorie. La raison pour laquelle ce n’était pas le cas est pure et simple : le snobisme. Il y a cette tendance injuste à éviter l’univers Marvel et les autres univers populaires. L’autre qui a été exclu est Claudio Miranda, le directeur de la photographie de Paramount’s Top Gun: Maverick. Cela revient au travail. Un bon travail est un bon travail quel que soit le genre. »





« Je ne te parlerai plus jamais si tu ne le diriges pas. »

En parlant des Oscars, Deakins a un souvenir avec les cinéastes oscarisés Joel Coen et Ethan Coen, avec lesquels il a travaillé pendant de nombreuses années. La persistance de Deakins a été l’une des raisons du succès de l’ancien oscarisé, Il n’y a pas de pays pour les vieillards. Deakins a déclaré que les frères Coen voulaient initialement faire partie du projet uniquement en tant que scénaristes. Le cinéaste britannique a déclaré à GQ.

»Joel a dit que nous faisions ce script ‘No Country for Old Men’. Je venais de lire le livre, alors j’ai dit ‘tu ne vas pas réaliser?’ Et il a dit, ‘eh bien, nous pourrions.’ J’ai dit ‘Je ne te parlerai plus jamais si tu ne le diriges pas. Le truc avec Joel et Ethan, c’est qu’ils adorent entrer dans des mondes différents. Ils se déplacent simplement dans différents genres d’une manière très intéressante. Mais ils sont très préparés, ils passent beaucoup de temps à en parler, à faire des dessins, des storyboards et à étudier des lieux. L’une des choses que Joel et Ethan ont dit au début lorsque nous tournions était « soyez juste conscient, nous n’allons pas avoir de musique dessus ». Ils savaient dès le début, bien avant que nous commencions à tourner, que le seul son serait un son naturel. »

La 95e cérémonie des Oscars sera diffusée le 12 mars à 20 h HE sur ABC.