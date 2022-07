Le cinéaste John McTiernan célèbre les 35 ans de Predator

L’un des plus grands films d’action de tous les temps, 1987 Prédateur, a eu 35 ans. Avec Arnold Schwarzenegger en tête, Prédateur suit une unité paramilitaire d’élite en mission de sauvetage en Amérique centrale alors qu’une créature extraterrestre les chasse. John McTiernan a réalisé le film à partir d’un scénario original de Jim et John Thomas.

Prédateur a été initialement publié avec des critiques mitigées, mais au fil du temps, il est devenu considéré comme un film d’action par excellence et occupe une place particulière dans la culture pop. Prédateur a engendré une franchise réussie de jeux vidéo, de romans, de bandes dessinées, de jouets et de croisements avec le Extraterrestre la franchise. Et tout a commencé comme le fantasme d’action d’un adolescent, selon le réalisateur John McTiernan.

McTiernan, qui est surtout connu pour avoir réalisé sans doute le plus grand film d’action de tous les temps, Mourir dursera honoré au London Action Festival cette semaine. Prédateur sera également projeté au festival, et McTiernan s’est assis avec Radio Times avant son grand jour pour parler de certains secrets des coulisses du classique de 1987.

« Vous avez eu un garçon de 14 ans qui l’a fait – moi! » McTiernan a parlé de la nature exagérée du film. « Il était clair que c’était là que devait se trouver le cœur du film. » Le réalisateur a en outre révélé que Prédateur précision et faisabilité abandonnées pour la valeur de divertissement, comme le pistolet outrageusement énorme de Jesse Ventura.

« Nous sommes allés chez l’armurier et ils nous ont montré tous ces pistolets et j’ai commencé, comme un gamin de 14 ans, à mélanger et assortir. Nous avons fabriqué plusieurs pistolets, comme Old Painless – qui est censé être monté sur un hélicoptère, c’était jamais censé être porté par un homme »

Dans un autre exemple de son état d’esprit d’adolescent, McTiernan a rappelé la scène de tournage de deux minutes dans laquelle tous les personnages vident leur clip au Predator, le frôlant à peine. Prédateur était le deuxième long métrage de McTiernan, et il n’était pas habitué à la politique du studio, alors quand un cadre l’a poussé à inclure plus de « pornographie armée », le réalisateur avait la réponse parfaite.

« Il y avait un directeur de studio qui n’arrêtait pas de me dire que je ne faisais pas assez de photos de canons d’armes à feu – il voulait de la pornographie armée, c’était terrible. Finalement, je me suis mis en colère et j’ai dit: » D’accord, je vais le faire vous donner une scène d’armes à feu qui met fin à toutes les scènes d’armes à feu. Je vais vous donner tellement de pornographie armée dont vous n’avez plus besoin. ‘ »

Prédateur Était en avance sur son temps

Prédateur incarne les années 80 avec son action et son machisme insensés alimentés par la testostérone, mais c’est bien plus que cela. Le film maintient une atmosphère d’effroi tout au long de son exécution, quelque chose que les suites n’ont pas réussi à reproduire à l’exception des années 2010. Prédateurs. Prédateur comprend également une partition unique d’Alan Silvestri et des effets pratiques révolutionnaires conçus par Stan Winston (Aliens, Terminator, La Chose). C’est une des raisons pour lesquelles Prédateur se démarque encore aujourd’hui, et McTiernan est tout à fait d’accord.

« Dès que le public sait que c’est un effet généré par ordinateur, vous êtes au pays des livres de contes. Ce n’est plus un film. Ce n’est plus réel pour eux. , j’ai essayé de les cacher. »

Alors que Prédateur a incroyablement bien vieilli, d’autres films de la série n’ont pas été à la hauteur de ses normes, avec 2018 Le prédateur presque courir la franchise dans le sol. Mais cela est sur le point de changer avec la prochaine préquelle de Hulu, Proiesitué près de 300 ans avant l’original.

Réalisé parDan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, Les Garçons), Prey reçoit des premières critiques extrêmement positives, avec Amber Midthunder gagnant une renommée universelle. Espérons que le public sera également sur la même page.

Proie premières sur Hulu le 5 août 2022.