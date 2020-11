Le ciel de Noël 2020 verra Jupiter et Saturne dans un rare double alignement de planète

Tendance FP26 nov.2020 09:04:18 IST

Jupiter et Saturne se rapprocheront l’un de l’autre dans le ciel nocturne de la Terre qu’ils ne l’ont fait dans près de 800 ans aux alentours de Noël cette année. Selon une déclaration de l’Université Rice, juste après le coucher du soleil le soir du 21 décembre, Jupiter et Saturne apparaîtront plus près l’un de l’autre dans le ciel nocturne, donnant aux gens du monde entier un régal céleste pour sonner au solstice d’hiver. L’astronome de l’Université Rice, Patrick Hartigan, a déclaré que les alignements entre les deux planètes sont extrêmement rares, se produisant une fois toutes les deux décennies. Mais la conjonction à venir est rendue plus rare par la proximité attendue des deux planètes l’une par rapport à l’autre.

Selon lui, il faudrait remonter à une heure d’avant l’aube du 4 mars 1226 pour voir un alignement plus étroit entre les deux corps célestes.

Le communiqué ajoute qu’entre le 16 et le 25 décembre, Jupiter et Saturne seront séparés par moins que le diamètre d’une pleine lune.

Selon Hartigan, le soir de cette approche la plus proche, le 21 décembre, ils ressembleront à une double planète, séparée de seulement 1/5 du diamètre de la pleine lune. Il a ajouté que pour la plupart des téléspectateurs, chaque planète et plusieurs de leurs plus grandes lunes seront visibles dans le même champ de vision ce soir-là.

le déclaration de l’Université Rice ajoute également que les meilleures conditions d’observation seront près de l’équateur et que plus la vue est au nord, moins elles auront de temps pour apercevoir l’événement rare, avant que les planètes ne sombrent sous l’horizon.

Le phénomène se reproduira probablement jusqu’au 15 mars 2080, puis n’apparaîtra qu’après 24 heures.

