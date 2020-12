"Le ciel de minuit"- Critique: Nouvelle grande heure avec George Clooney?

George Clooney est de retour avec « The Midnight Sky » dans un double rôle: il joue non seulement le rôle principal dans le drame de science-fiction sur Netflix, mais est également responsable de sa réalisation. Notre critique vous dira si le film est un candidat chaud aux Oscars ou s’il devrait se perdre quelque part en orbite.

Voilà ce qu’est « The Midnight Sky »

« Bonjour, quelqu’un peut-il nous entendre? »

Cercle polaire arctique, 2049: La Terre telle que nous la connaissons n’existe plus. La plupart des zones sont inhabitables et les gens ont quitté la planète. Il existe désormais de nombreuses alternatives habitables dans l’espace. Mais le scientifique Augustine (Clooney) a décidé de rester sur terre dans sa station de recherche. Il est gravement malade et n’a plus beaucoup à vivre de toute façon.

Puis, cependant, Augustin découvre un enfant laissé sur terre avec lui, qu’il veut amener à ses parents. Pas si facile quand chaque tentative de contact avec l’espace échoue. Cela n’aide pas: il doit faire le chemin ardu à travers la glace jusqu’à une autre station avec l’Iris taciturne – dans l’espoir d’y avoir une meilleure réception.

Dans le même temps, l’histoire de l’équipage du vaisseau spatial Aether est racontée. Les membres de l’équipage ont passé deux ans dans l’espace pour trouver plus de planètes habitables. Ils sont maintenant sur le chemin du retour et ont hâte de rentrer bientôt chez eux.

L’Augustin et l’équipage entrent enfin en contact par radio. Le scientifique doit faire comprendre aux rapatriés qu’ils ne peuvent pas rentrer. Tous ont quitté la terre, rien ni personne ne les attend plus …

Que veut être le film?

Avec « The Midnight Sky », George Clooney raconte en fait deux histoires en une. Alors que l’histoire d’Augustine me rappelle le drame de survie « Arctic » avec Mads Mikkelsen ou encore « The Martian » avec Matt Damon, la deuxième partie ressemble à « Interstellar » ou « Gravity ». Quelle que soit l’histoire racontée, les deux ont une chose en commun: le style narratif calme. Il n’y a presque aucune action, mais l’accent est mis sur les dialogues.

J’adore ces types de films, mais l’histoire doit être captivante. Et « The Midnight Sky » ne pouvait pas faire ça pour moi. Bien que je trouve les films mentionnés ci-dessus captivants et passionnants – même « Interstellaire » avec ses presque trois heures de fonctionnement – le film de George Clooney est parfois vraiment difficile. On ne sait jamais vraiment à quoi sert « The Midnight Sky ».

Se contenter de chanter: Sanchez (Demián Bichir).



Image: © Netflix 2020

Sur sa première grande aventure dans l’espace: Maya (Tiffany Boone).



Image: © Netflix 2020

Veut retourner dans sa famille: Mitchell (Kyle Chandler).



Image: © Philippe Antonello / NETFLIX 2020

Sully (Felicity Jones) et Adewole (David Oyelowo) attendent un enfant – dans l’espace!



Image: © Philippe Antonello / NETFLIX 2020



Le saviez-vous? « The Midnight Sky » est basé sur le roman « Good Morning, Midnight » de Lily Brooks-Dalton.

Dès que le scénario avec Augustine et Iris commence à devenir intéressant, il y a un changement dans l’équipage de l’Éther. Si les choses deviennent un peu plus intéressantes là-bas, retournez à Augustine. Rétrospectivement, j’aurais préféré regarder Augustine et Iris profiter au maximum de leur séjour sur terre.

Et il n’y a pas non plus de big bang à la fin. Vous ne pouvez même pas dire que le film fait basculer le club moral et nous montre le miroir pour nous avertir. Oui, la terre n’est plus habitable et oui, c’est évidemment la faute de l’homme. Mais il reste à voir si ce sont les conséquences de notre mode de vie actuel qui ont détruit la planète, ou ce qui rend exactement la terre inhabitable.

Que veut être le film: un rappel pour accorder plus d’attention à la protection de l’environnement? Une sombre idée de ce que pourrait être la vie dans 30 ans? Un drame familial? D’une manière ou d’une autre, « The Midnight Sky » est tout – et en même temps rien.

Visuellement au premier plan

Fascinant: les éthers dans l’espace.



Image: © NETFLIX 2020

Le monde d’en haut, marqué par la destruction humaine.



Image: © Philippe Antonello / NETFLIX 2020

Assez solitaire dans la station de recherche.



Image: © Philippe Antonello / NETFLIX 2020



Après tout: visuellement « The Midnight Sky » est vraiment génial. Du moins, la plupart du temps. Les prises de vue extérieures de l’éther sont particulièrement spectaculaires. George Clooney s’est certainement inspiré de ses expériences lors du tournage de « Gravity ». Le vaisseau spatial véhicule une froideur et une stérilité qui contrastent directement avec la terre, même si les températures y sont glaciales.

Ensuite, il y a des enregistrements ici et là dans lesquels il est indéniable que les acteurs se tiennent devant un écran vert ou bleu. Le film prend soudain un caractère artificiel qui n’existait pas auparavant – par exemple dans le plan dans lequel Augustine et Iris regardent la deuxième station de recherche depuis une colline.

Une scène reste cependant dans la mémoire, car elle est incroyablement bonne dramaturgiquement et visuellement. Je ne veux rien révéler à ce stade, si vous voyez la scène, vous savez de laquelle je parle. Mot-clé: excursion de réparation. Cela commence sans danger, mais devient plus dramatique à chaque seconde. En tant que spectateur, il ne reste plus qu’à regarder avec incrédulité.

Moins est plus

Augustine et Iris doivent se frayer un chemin à travers la glace contre toute attente.

Là où l’histoire traîne un peu, George Clooney et l’actrice d’Iris Caoilinn Springall marquent en particulier. C’est le premier rôle au cinéma de la petite fille – et après sa performance dans « The Midnight Sky », ce ne sera certainement pas son dernier. Elle dit à peine un mot, c’est pourquoi ses expressions faciales et son langage corporel sont particulièrement importants. Elle a incarné ce mystère qui entoure son personnage au point.

Nous savons que George Clooney peut agir. Il aurait facilement pu transporter les scènes seul dans la station de recherche. Mais l’interaction entre Clooney et Springall est vraiment impressionnante.

Conclusion: atteindre les étoiles a mal tourné

« The Midnight Sky » n’est pas un mauvais film, mais pas non plus celui qui vous arrachera les pieds. Même si ce genre de film de science-fiction discret est en vogue depuis un certain temps, vous êtes mieux avec « Der Martianer », « Interstellar » ou « Ad Astra ».

Visuellement, le film de George Clooney est vraiment fort et les acteurs sont super aussi, mais malheureusement ce n’est pas suffisant pour un bon film. Ni l’un ni l’autre ne peuvent réconforter la mauvaise histoire. Regarder « The Midnight Sky » n’est pas une perte de temps, mais vous pouvez mieux utiliser les deux heures. Au moins la petite torsion à la fin m’a surpris et a compensé les deux heures de fonctionnement.

Néanmoins, une chose est sûre: après le film, il n’y a pas de grandes pensées sur notre existence, notre vie dans l’espace ou nos relations avec notre planète natale – au contraire. Loin des yeux, loin du cœur!

45secondes.fr score: 2,5 / 5