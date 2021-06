Le Chromebook convertible d’Acer et convivial pour les doigts ne coûte que 200 €

Nous aimons les Chromebooks car ils sont relativement simples et, en plus d’être des appareils Web idéaux, ils peuvent également exécuter des applications Android et des programmes de bureau Linux. Les Chromebooks ont également tendance à être très bon marché, surtout aujourd’hui avec cette offre que nous avons trouvée chez Walmart. Le détaillant à grande surface vend un Acer Chromebook Spin 311 pour 200 €. Supprimer le lien non produit, en baisse par rapport au PDSF de 300 €. C’est une réduction importante.

Il s’agit d’un Chromebook convertible qui peut se replier en mode tablette lorsque vous en avez besoin. Le Spin 311 a un écran tactile de 11,6 pouces avec une résolution de 1366 x 768, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré. Il contient un processeur octa-core MediaTek MT8183C basé sur ARM, le Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 4.2.

Ce Chromebook est un excellent choix pour les personnes en déplacement, y compris les étudiants, les entreprises et les utilisateurs non techniques qui ont besoin de quelque chose de simple et direct. Chrome OS propose des fonctionnalités récemment améliorées, telles que l’intégration du téléphone Android pour recevoir des notifications des applications de chat et rechercher les onglets Chrome récemment ouverts. Il y a une section de fichiers épinglés sur l’étagère (barre des tâches) et un gestionnaire de presse-papiers qui vous permet d’accéder aux cinq derniers éléments que vous avez copiés.

Si vous n’avez pas utilisé de Chromebook depuis un certain temps ou si vous êtes nouveau sur la plate-forme, la vente de Walmart est un endroit fantastique pour se familiariser avec ces ordinateurs portables très utiles.

