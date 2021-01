Le choix de l’application à installer sur Google Play sera plus facile avec ce changement pratique

Google Play Store comprend désormais des icônes qui vous indiquent quelles applications sont les plus téléchargées pour le moment.

Normalement, lorsque nous allons sur le Play Store pour trouver une application pour une utilisation spécifique, nous recevons de nombreuses questions sur quelle application est la meilleure, une question désormais plus facile à résoudre grâce à une nouvelle fonction que la société Mountain View a intégrée à son magasin d’applications.

Google vient de mettre en œuvre dans le Play Store, à la fois dans des applications gratuites et payantes, certaines icônes qui nous montreront la tendance, à la hausse ou à la baisse, de chaque application il est donc plus facile de décider lequel installer.

Google Play intègre des icônes qui nous montrent la tendance actuelle de chaque application

La police Android a partagé la capture d’écran d’un utilisateur montrant comment ** le Play Store s’est intégré dans la section de « Top populaire », une nouvelle icône sur le côté gauche qui nous montre la tendance de chaque application aujourd’hui.

Cette icône est une flèche pointant vers le haut ou vers le bas selon que l’application affiche une tendance à la hausse ou à la baisse.

Cela nous permettra de voir quelles applications ont un tendance positive et croissante et qui ont une tendance négative et décroissante, nous permettant ainsi voir quelle application a le plus de traction entre plusieurs qui font la même fonction ou choisissent un jeu plus à la mode qu’un autre en ce moment.

Ce que nous ne savons toujours pas, c’est la fréquence à laquelle les données de téléchargement sont examinées des applications dans le Play Store pour ajuster la tendance à la hausse ou à la baisse et savoir combien d’endroits une application a avancé ou diminué dans le classement.

