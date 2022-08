Le chinois Tesla pourrait être sur le point de lancer son premier mobile

NIO, l’un des fabricants de véhicules électriques les plus connus en Chine, prévoit d’entrer dans l’industrie du mobile en 2023 avec un smartphone de référence.

Oui Xiaomi joue à être la pomme de Chine depuis un certain temps, dans le pays asiatique géant, il y a aussi un constructeur automobile local qui veut être comme Teslaet ce n’est pas exactement la propre entreprise de Lei Jun qui prépare également son atterrissage dans l’industrie automobile électrifiée et intelligente.

Ici, nous parlons déjà de réalités, et c’est NIO est une marque bien connue en Chine et dont nous attendons avec impatience le catalogue sur de nombreux marchés internationaux, expansion qui se prépare déjà dans les bureaux de Shanghai ainsi qu’une surprise supplémentaire, puisque l’entreprise vient d’intégrer une nouvelle division de téléphonie mobile dans sa structure qui devrait nous présenter sa première création l’année prochaine 2023.

Nous ne savons pas si NIO a voulu répondre à l’arrivée de Xiaomi dans les voitures en préparant ses propres smartphones, mais la vérité est que La stratégie convergente de ces deux entreprises chinoises semble assez curieusequi finira par lancer à la fois des voitures électriques et des smartphones sur le marché.

En fait, c’est que le dossier de NIO Mobile Technologies Co. Ltd avant que les autorités ne soient officielles, avec le même siège à Anting (Shanghai), 100 millions de dollars de capital social, un propriété 100% réservée à la société mère de NIO et avec toutes les exigences réglementaires déjà négociées pour commencer à travailler sur leurs dispositifs de présentation et de lancement.

Dans le secteur automobile, les « crossovers » sont en tête, et sur les marchés, il semble que cela aussi : si Xiaomi veut fabriquer des voitures électriques, c’est maintenant NIO qui envisage de fabriquer ses propres smartphones.

Xiaomi met 1 000 millions de yuans dans une deuxième entreprise pour doubler le pari sur les voitures électriques

Comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, la nouvelle division est dirigé par Qin Lihong, co-fondateur et actuel président de NIOsuivant également une stratégie analogue à celle de Lei Jun avec Xiaomi, qui signe également à la première personne dans le secteur automobile.

Des sources asiatiques spéculent déjà sur le premier smartphone NIO, qui serait présenté en 2023 avec l’intention d’être renouvelé annuellement et toujours avec juste un smartphone de référence dans le catalogue.

La vérité est que Xiaomi a fait beaucoup de progrès dans le domaine de EV grâce à ses avancées technologiques, et NIO a également suffisamment de technologie dans ses véhicules hautement connectés pour l’emmener sur les smartphones et les transformer en meilleurs accessoires de voitureet nous imaginons déjà une clé numérique, une application de contrôle à distance et bien plus encore.

Pour l’instant aucune information officielle ni sur cette nouvelle division ni sur les appareils que NIO prévoit de lancer sur le marché mobile, bien que son PDG a confirmé le fait qu’ils étaient intéressés par la préparation d’un smartphone qui s’intègre parfaitement dans l’écosystème NIO.

Nous pouvons confirmer que s’il ressemble à leurs véhicules, ce sera un smartphone de qualité avec un design soigné au maximumalors attendons les rumeurs car je suis sûr plus d’informations apparaîtront bientôt sur Weibo… Voyons s’ils osent aussi nous vendre leurs belles voitures !

Toutes les applications que vous pouvez utiliser dans Android Auto : guide complet

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂