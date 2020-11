Le chinois Chang’e 5 entre en orbite lunaire pour une tentative historique de restituer des échantillons de lune

Le vaisseau spatial chinois Chang’e 5 est entré en orbite autour de la lune avant une tentative historique de collecter des échantillons de la lune et de revenir sur Terre.

Les 18 100 livres. (8200 kilogrammes) Chang’e 5 lancé sur une fusée Long 5 March lundi (23 novembre) depuis le site de lancement de l’engin spatial Wenchang sur l’île de Hainan et a atteint la lune aujourd’hui (28 novembre) après un voyage de 112 heures.

Le module orbiteur Chang’e 5 a mis le feu à son moteur principal à 7 h 58 HNE (12 h 58 UTC; 20 h 58, heure de Beijing) à 400 km de la Lune, le programme d’exploration lunaire de Chine annoncé un peu moins d’une heure plus tard .

Illustration d’un artiste de l’orbiteur lunaire chinois Chang’e 5 entrant en orbite lunaire pour la première mission de retour d’échantillons lunaires du pays. (Crédit d’image: Projet d’exploration lunaire de Chine)

Le vaisseau spatial a tiré son moteur de 3 000 Newton pendant environ 17 minutes. Cela a suffisamment ralenti le vaisseau spatial pour lui permettre d’être capturé par la gravité de la lune.

La manœuvre est une étape majeure dans la mission Chang’e de 23 jours qui vise à livrer des échantillons lunaires frais sur Terre à la mi-décembre. Aucune mission de ce type n’a été tentée depuis la mission Luna 24 de l’Union soviétique en 1976.

Au cours de son voyage vers la lune, les passionnés de radio ont suivi le vaisseau spatial et ont même réussi à décoder les données renvoyées sur Terre, révélant des images montrant la lumière du soleil brillant sur un panneau solaire.

Illustration d’un artiste du vaisseau spatial chinois Chang’e 5. (Crédit d’image: CNSA / NASA)

Dans un proche avenir, l’atterrisseur de mission se séparera de l’orbiteur Chang’e 5 et tentera d’atterrir près de Mons Rümker dans l’hémisphère ouest de la Lune. La Chine n’a pas publié d’heure et de date pour la tentative d’atterrissage, mais l’éclairage du soleil au-dessus de l’atterrissage désigné permettrait une tentative dès dimanche.

Mons Rümker est un sommet avec l’immense plaine volcanique d’Oceanus Procellarum (« Océan des tempêtes Selon les scientifiques, certaines zones autour du site sont constituées de roches d’un peu plus d’un milliard d’années. On pense que ces zones ont été créées par un volcanisme géologiquement récent et présentent donc moins de cratères que les régions plus anciennes. En revanche, les échantillons collectées par les missions américaines Apollo et soviétique Luna ont toutes plus de 3 milliards d’années.

L’atterrisseur est équipé à la fois d’une perceuse et d’une pelle. Ensemble, ils collecteront environ 4,4 livres (2 kilogrammes) de matériel lunaire qui seront placés dans un conteneur à bord d’un véhicule d’ascension au sommet de l’atterrisseur. Environ deux jours après l’atterrissage, le véhicule d’ascension décollera et tentera de rejoindre et d’accoster le module orbiteur en orbite lunaire.

Une fois amarré, le véhicule d’ascension transférera le conteneur d’échantillon dans une capsule de rentrée fixée à l’orbiteur. L’orbiteur commencera ensuite le voyage d’environ 4,5 jours sur Terre et relâchera la capsule de rentrée juste avant l’arrivée.

Si tout se passe comme prévu, la capsule de rentrée Chang’e 5 effectuera un «saut de rentrée» en rebondissant une fois sur l’atmosphère avant de finalement rentrer dans l’atmosphère. Il sera ensuite parachuté au sol dans une zone désignée en Mongolie intérieure entre le 15 et le 17 décembre.

Obtenir des échantillons permettrait aux scientifiques de confirmer l’âge des roches à l’aide de méthodes de datation radiométrique. Cela permettrait également aux scientifiques de comparer des zones de cratères similaires sur les principaux corps rocheux du système solaire pour obtenir des estimations plus précises de leur âge et de leur histoire.

La mission est la sixième mission lunaire de Chine et de loin la plus complexe. Le pays a lancé deux orbiteurs lunaires, Chang’e 1 et 2, et deux atterrisseurs et rovers pour les missions Chang’e 3 et Chang’e 4. Le en cours Mission Chang’e 4 a fait le tout premier atterrissage de l’autre côté de la lune en janvier 2019.

le Mission Chang’e 5T1 a pratiqué le retour à grande vitesse de la lune et le saut de rentrée en 2014. L’orbiteur de la mission a également imaginé le site d’atterrissage de la mission Chang’e 5 proprement dite.

Correction: Une version antérieure de cette histoire indiquait que les scientifiques de la mission Chang’e 5 utiliseraient la datation au radiocarbone sur les échantillons lunaires retournés. Ils utiliseront en fait des méthodes de datation radiométrique.

