Le chinois Chang’e 5 entre avec succès à la surface de la Terre et atterrit en Mongolie avec des roches lunaires en remorque

Agence France-Presse17 déc.2020 10:11:36 IST

Un vaisseau spatial chinois sans pilote transportant des roches et du sol de la Lune est retourné en toute sécurité sur Terre tôt jeudi, complétant la première mission en quatre décennies pour collecter des échantillons lunaires. Alors que les scientifiques espèrent que les échantillons donneront un aperçu des origines de la Lune et de l’activité volcanique à sa surface, le voyage était également un autre chapitre important de la tentative de la Chine de devenir une superpuissance spatiale. Dans les images diffusées à la télévision d’État, un drapeau chinois a flotté sur les prairies enneigées où la capsule a atterri dans le nord reculé du pays.

Le retour de la sonde « démontre l’accomplissement complet de la première mission de la Chine de collecter des échantillons sur un corps extraterrestre », a déclaré l’Administration spatiale chinoise (CNSA).

La Chine n’est plus que le troisième pays à avoir récupéré des échantillons de la Lune, après les États-Unis et l’Union soviétique dans les années 1960 et 1970.

Chang’e-5, du nom d’une mythique déesse chinoise de la Lune, a atterri sur la Lune le 1er décembre.

Pendant son séjour, il a hissé le drapeau chinois, a déclaré l’agence spatiale du pays.

Lorsque la sonde a quitté la Lune deux jours plus tard, c’était la première fois que la Chine avait décollé d’un corps extraterrestre, a-t-il déclaré.

Le module est ensuite passé par la délicate opération de liaison en orbite lunaire avec la partie de l’engin spatial qui a ramené les échantillons sur Terre.

La mission Chang’e-5 était de collecter deux kilogrammes (4,5 livres) de matériel dans une zone connue sous le nom d’Oceanus Procellarum – ou « Ocean of Storms » – une vaste plaine de lave jusqu’alors inexplorée, selon le journal scientifique La nature.

La capsule sera transportée par avion à Pékin pour son ouverture et les échantillons de la Lune seront livrés à une équipe de recherche pour analyse et étude, a annoncé l’agence spatiale chinoise.

Rêve spatial

La Chine a dépensé des milliards de dollars pour son programme spatial militaire dans le but de rattraper les réalisations des États-Unis et de la Russie.

La Chine a lancé son premier satellite en 1970, tandis que les vols spatiaux humains prenaient des décennies de plus – avec Yang Liwei devenant le premier «taikonaute» du pays en 2003.

Un rover lunaire chinois a atterri de l’autre côté de la Lune en janvier 2019 lors d’une première mondiale qui a renforcé les aspirations de Pékin à devenir une superpuissance spatiale.

L’agence de presse officielle Xinhua a décrit la dernière mission comme l’une des plus difficiles et des plus compliquées de l’histoire de l’aérospatiale chinoise.

La sonde comprenait des engins séparés pour se rendre sur la Lune, y atterrir et collecter les échantillons, remonter puis ramener les roches et le sol sur Terre.

La capsule de retour est entrée dans l’atmosphère terrestre à une altitude d’environ 120 kilomètres (75 miles).

Lorsqu’il était à environ 10 kilomètres au-dessus de la terre, un parachute s’est ouvert et il a atterri en douceur, après quoi une équipe de recherche l’a récupéré, a déclaré l’agence spatiale.

Thomas Zurbuchen, haut responsable de la direction de la mission scientifique de la NASA, a félicité la Chine pour le retour en toute sécurité de la capsule.

«La communauté scientifique internationale célèbre votre mission réussie Chang’e 5», a-t-il tweeté.

« Ces échantillons aideront à révéler les secrets de notre système Terre-Lune (et) à acquérir de nouvelles connaissances sur l’histoire de notre système solaire. »

La Chine mettra certains des échantillons à la disposition des scientifiques d’autres pays, avait précédemment déclaré Pei Zhaoyu, directeur adjoint du Centre d’exploration lunaire et du programme spatial de la CNSA.

Les futurs objectifs spatiaux de la Chine incluent la création d’une puissante fusée capable de fournir des charges utiles plus lourdes que celles que la NASA et la société de fusées privées SpaceX peuvent gérer, une base lunaire, une station spatiale avec équipage permanent et un rover martien.

