Le Chilien derrière Top Gun : Maverick

Ce jeudi sortira le deuxième film avec Tom Cruise dans le rôle de Pete Mitchell. La suite arrive 36 ans après le film original de Tony Scott.

Il a fallu plus de trois décennies pour la poursuite de meilleur pistolet. Ce qui aujourd’hui est presque une évidence, l’idée de penser les films et les histoires de manière sérialisée et comme des sagas, pour la production dirigée par Tony Scott et mettant en vedette Tom Croisière ce n’était pas tout à fait ça. Pendant des années, on a parlé de la possibilité de voir une deuxième partie avec Pierre Mitchell en tant que chef de file, mais le suicide de Scott a reporté les plans.

Puis il est apparu sur la scène Joseph Kosinskiqui a été choisi pour animer les fils de ce second volet qui aura encore une fois Tom Croisière dans le rôle de Pierre Mitchellmieux connu comme Maverickainsi que l’apparition de Val Kilmer Quoi homme de glace. Le casting était complété par des personnalités telles que Miles Teller, Glenn Powell, Monica Barbaro et Jennifer Connellyparmi plusieurs autres artistes.

Parmi tous les membres de l’équipe Top Gun : Maverick la présence d’un latino-américain se fait remarquer. Le chilien Claudia Miranda joue un rôle clé dans le film, en tant que directeur de la photographie choisi par Kosinski pour dépeindre cette nouvelle histoire sur les meilleurs pilotes d’avion de l’US Navy. C’est un cinéaste né à Valparaíso il y a 57 ans.

L’arrivée de Miranda un Top Gun : Maverick est venu après le travail dans des films comme La vie de Pi, L’Etrange histoire de Benjamin Button Oui Tron l’héritageainsi que d’autres projets dans lesquels il a partagé le tournage avec Tom CroisièreQuoi oubli, il y a une décennie. Dans le répertoire de Miranda Plusieurs films apparaissent David Fincherpour qui il a travaillé comme électricien et responsable de la photographie supplémentaire, dans des productions de l’envergure de Le jeu Oui Le club de combat. Grâce à L’Etrange histoire de Benjamin Button a été nommé pour oscar pour la meilleure photographie.

+Pourquoi Kelly McGillis n’est-elle pas dans le film ?

L’un des personnages clés du premier film de meilleur pistolet il a été Kelly Mc Gillisactrice chargée de jouer Charlyle couple de Maverick. Comme il l’a dit dans une interview avec Divertissement ce soirils ne l’ont pas appelée pour une raison claire. « Je suis trop vieux, je suis gros, je fais mon âge et ce n’est pas ce qu’ils recherchent dans le film »a expliqué l’actrice de 64 ans. De plus, il a souligné : « Je préfère me sentir en sécurité dans ma peau et fidèle à mon âge que de valoriser d’autres choses ».

