Le chiffre d’affaires du commerce de la Chine avec l’Europe centrale et orientale dépasse les 100 milliards de dollars malgré la pandémie 2020

Le commerce mutuel entre la Chine et 17 pays d’Europe centrale et orientale en 2020 a dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois, selon le ministère chinois du Commerce.

La croissance annuelle de 8,4% à 103,45 milliards de dollars a été plus rapide que le chiffre d’affaires annuel de la Chine avec l’Europe dans son ensemble, et plus rapide que le taux de croissance annuel du commerce extérieur du pays pour l’année, a déclaré le porte-parole Gao Feng.

Le volume du commerce de la Chine avec les États d’Europe centrale et orientale a connu une croissance stable d’environ 8% depuis 2012, selon le responsable.

Les importations et exportations globales de marchandises du pays auraient bondi de 1,9% à 32,16 billions de yuans (4,97 billions de dollars) malgré un recul mondial des expéditions causé par la pandémie de Covid-19.

Cependant, la coopération en matière d’investissement entre la Chine et les pays de la région a continué d’augmenter pendant cette période. Les investissements directs étrangers chinois dans les secteurs économiques des États d’Europe centrale et orientale, tels que l’énergie, les infrastructures et la logistique, s’élevaient à 3,14 milliards de dollars bruts à la fin de l’année dernière. Pendant ce temps, les investissements de ces pays en Chine ont atteint 1,72 milliard de dollars, selon les données du ministère.

En 2020, la valeur totale du contrat des projets étrangers récemment signés par la Chine avec les 17 pays a bondi de 34,6% pour atteindre 5,41 milliards de dollars.

En outre, la Chine a réussi à lancer 12 400 services de chemin de fer Chine-Europe, des pays comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque devenant des passages et des destinations clés de la liaison, selon le porte-parole.

