Le chien le plus célèbre du monde ? Il était dans deux des meilleures séries de ces dernières années

hjh OFFICE ERGOHUMAN ELITE - Fauteuil Gamer rouge / blanc

ERGOHUMAN ELITE - L'évolution des chaises de Gaming continue!Ergonomie au niveau supérieur - La chaise professionnelle de Gaming ERGOHUMAN ELITE est la dernière version de la célèbre série ERGOHUMAN. Spécialement conçue pour donner aux joueurs un maximum de concentration et de performance. De nombreuses possibilités de réglage, un rembourrage agréablement doux et une finition particulièrement soignée rendent le siège de bureau Gaming intéressant non seulement pour les professionnels. Un point fort: un repose-pieds rabattable avec repose-jambes rembourré, qui peut être verrouillé sous différents angles. Maintenant, rien ne s'oppose aux sessions de jeu sans fin!L'appuie-tête 2D offre le meilleur soutien pour la région de la nuque, la hauteur et l'inclinaison sont réglables individuellementL'angle d'inclinaison du dossier peut être adapté rapidement à travers le moderne mécanisme synchrone et bloqué dans 3 positions. En position ouverte (non bloquée), la résistance à l'inclinaison peut être ajustée en fonction du poids du corpsLa forme ergonomique renforcée du dossier avec soutien lombaire prononcé assure une posture saine, la hauteur est réglableLe cuir synthétique en microfibre combine les avantages du similicuir et du cuir véritable. Les principaux avantages incluent : entretien facile, très bonne rétention de forme, durabilité et respirabilité élevéesAssise confortablement rembourrée avec réglage de la profondeur du siègeAccoudoirs 3D avec support Softpad : réglables radialement, horizontalement et verticalementGarder toujours la posture la plus confortable pendant les phases de jeu et de relaxation grâce au repose-pieds extensible avec repose-jambes dépliable et angle réglable sera un plaisir!Le piètement en plastique robuste avec des roues de design en deux couleurs complète parfaitement le look futuristeEquipé de roulettes multifonctions auto-freinantes grâce auxquelles le mouvement du fauteuil est possible seulement durant son utilisation. Si l'utilisateur se lève, le mécanisme de freinage des roulettes s'engage automatiquement pour éviter un mouvement involontaire du fauteuil. Dès que l'utilisateur s'assoit, le mécanisme de freinage se débloque et le mouvement du fauteuil est de nouveau possible. Smart Premium Collection En commandant ce produit de notre gamme premium SPC, vous bénéficierez des avantages et privilèges exclusifs suivants: garantie prolongée de 4 ans numéro d'assistance/service après-vente premium destiné à nos clients garantie sur la disponibilité des pièces détachées pendant la garantie Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies sont appropriées pour moquette et également pour des sols durs. Merci de votre compréhension que nous ne pouvons pas échanger les...