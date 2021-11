Le chien de la neuvième victime d’Astroworld attend toujours qu’elle rentre à la maison, révèle son cousin

Piscine Enfants, Baignoire Chien Antidérapante, Piscine Enfant Portable Extérieur ou Intérieur, Utilisé pour Maison, Bord de Mer, Voyages 72 x 15 pouces

La description: Piscines pour enfants: ayez votre propre piscine familiale pour cet été et profitez d'une fête autour de la piscine dans votre cour! Est à installer: la piscine aux requins ne nécessite pas de gonflage à l'air.La piscine à dinosaures ne nécessite pas de gonflage à l'air.Vous n'avez qu'à étendre complètement le fond de la piscine en un cercle, puis à ériger le mur de la piscine.Après cela, vous pouvez commencer à remplir avec de l'eau. Sûr et confortable à utiliser: notre piscine pour enfants est fabriquée à partir de matériaux écologiques et non toxiques qui répondent aux normes des jouets internationaux pour enfants. Il peut être utilisé par les enfants de plus de 2 ans. Motifs mignons: Notre piscine a le motif du requin. qui est imprimé avec des encres respectueuses de l'environnement et ne se décolore pas. Une piscine aussi mignonne doit être la meilleure surprise d'été pour vos enfants. Utilisation multiple: la piscine hors sol peut être utilisée comme piscine, piscine à balles, bac à sable, étang de pêche, piscine à jouets que vous pouvez jouer avec vos enfants à la maison, dans la cour ou sur le patio. Beau temps, mauvais temps, c'est toujours pratique. Le forfait comprend: 1x piscine pour enfants