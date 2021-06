Le chien d’Adam Sandler était le meilleur homme à son mariage

Et il a prouvé que les chiens étaient vraiment le meilleur ami de l’homme lorsqu’il l’a habillé en smoking pour son grand jour en 2003.

Sandler, qui avait 36 ​​ans à l’époque, s’est marié avec l’acteur Jackie Titone, 28 ans, et le petit vieux Meatball était là avec eux, servant de meilleur homme et de porteur de l’anneau pour le couple.

Malheureusement, un an seulement après le mariage, Meatball est décédé.

À l’époque, le magazine People a déclaré que Sandler avait organisé un service commémoratif à son domicile de Malibu pour plus de 100 personnes, servant un gâteau avec le visage de Meatball.

Les deux compagnons étaient connus pour profiter d’un jeu en tête-à-tête de temps en temps, et bien que l’acteur ne soit plus capable de jouer avec son bourgeon, il est toujours un grand fan de basket-ball.

Il a même été aperçu en train de jouer au basket dans l’État de New York récemment, après avoir bercé sur le court dans son polo oversize et son short baggy.

Il a dit: « Mon copain m’a envoyé un texto tard hier soir et m’a dit comment il en boule avec le célèbre acteur américain Adam Sandler dimanche après-midi à Long Island.

« Sandler est connu pour être un grand fan de basket-ball – et a été vu en train de jouer au pick-up assez souvent depuis que les restrictions de Covid-19 se sont un peu assouplies.

« Décomposons le scotch: entre le short ample et le polo, la tenue est tout simplement irréelle. Peut-être qu’il était à JE SAUTE préalablement.

« Le seul problème est qu’il voyage environ 3-4 fois et se cloue dans le coin. Il ne montre pas non plus de menace d’attaquer la jante.«