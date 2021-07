Le chien co-star de Stranger Things détestait tellement qu’il voulait qu’il soit tué

Alors que l’acteur David Harbour semble être le type de aimable type qui pourrait s’entendre avec n’importe qui, il s’avère qu’il a eu une relation terrible avec l’un de ses Choses étranges co-stars… le chien.

Harbour, qui joue dans la série populaire en tant que Jim Trémie, détesté les Byers ‘f ***ment chien’ tellement qu’il a même plaisanté aux producteurs cela devrait se faire tuer dans la série.

Il a rappelé à quel point le chien qui jouait Chester était si douloureux qu’il se contentait souvent de « s’égarer » pendant qu’ils étaient en train de filmer.

Lors d’une interview sur une série YouTube Les chauds, Port sairé: « J’ai détesté ça putainment chien donc mal.

Crédit : Netflix

« Prendre après prendre, il s’égarerait ou ferait quelque chose.

« Et puis je me souviens de l’entraîneur sur la touche disant : ‘Allez ! On doit gagner notre argent !’

« Oui, je me suis approché d’eux, et je me suis dit : ‘Vous savez, les Byers devraient probablement faire endormir ce chien la saison prochaine’. »

Heureusement pour Harbour, le chien n’a pas été dans la série depuis la première saison – bien que nous ne sachions pas pourquoi Chester Choses étranges concert était si de courte durée.

En fait, même Harbour ne semble pas savoir, comme il a ajouté: « On n’en parle jamais pendant tout le reste de la série. On devrait le retrouver dans Upside Down dans l’une de ces futures saisons. »

La quatrième série du bien-aimé programme devait sortir à un moment donné cette année, mais en raison de retards de tournage (Covid, obvs) il est possible que nous devions attendre un peu plus longtemps.

Crédit : Netflix

Dans une note aux fans plus tôt cette année, les créateurs The Duffer Brothers ont écrit : « Nous sommes ravis d’annoncer officiellement que la production de Choses étranges 4 est maintenant en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper !

« Bien que ce ne soit pas que de bonnes nouvelles pour notre ‘Américain’, Hopper est emprisonné loin de chez lui dans les friches enneigées du Kamtchatka, en Russie, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres.

« Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose enfoui depuis longtemps, quelque chose qui relie tout… »

Nous savons également qu’il y aura un certain nombre de nouvelles personnages, avec une série de messages du fonctionnaire Choses étranges Compte Twitter disant donner la vérité sur les débutants.

Crédit : Netflix

La première personne a annoncé a été L’acteur irlandais Amybeth McNulty, who jouera Vickie, une ‘cool, nerd de groupe parlant vite qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés.

Myles Truitt jouera le rôle de Patrick, une « La star du basket-ball de Hawkins qui a des amis, du talent et une belle vie … jusqu’à ce que des événements choquants rendent sa vie incontrôlable ».

Regina Ting Chen incarnera Mme Kelly, « une conseillère d’orientation populaire qui se soucie profondément de ses élèves – en particulier de ceux qui ont le plus de difficultés ».