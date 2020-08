Le chic LG Velvet apparaît comme un modèle 4G bon marché

Le LG Velvet sortira le 31 juillet en modèle 4G pour 500 euros. Le modem 5G est omis, mais la puce est encore plus puissante et le reste de l’équipement reste le même. Les True Wireless In-Ears sont également gratuits.

La version LG Velvet 5G a un beau prix de 600 euros pour un téléphone mobile de milieu de gamme. Enfin, le Xiaomi Mi 10 Lite est un téléphone portable avec le même processeur incluant un modem 5G pour environ 400 euros et bientôt le Motorola Moto G 5G Plus avec le même Snapdragon 765 pour environ 350 euros apparaîtra. LG a donc probablement décidé de lancer le LG Velvet avec le Snapdragon 845 et sans modem 5G pour 500 euros.

Les véritables écouteurs sans fil sont inclus gratuitement

Si vous n’appréciez pas un modem 5G, le modèle moins cher vous offre un smartphone avec des performances graphiques plus élevées et des performances de processeur comparables. La gamme SATURN comprend également le LG TONE Free FN4. Ce sont des écouteurs entièrement sans fil d’une valeur de 100 euros.

Avec le LG Velvet, LG a introduit son nouveau langage de conception pour les smartphones. Le téléphone portable chic utilise un dos en verre réfléchissant les couleurs, trois caméras disposées comme des gouttes d’eau et un écran OLED presque sans cadre. À 6,8 pouces, c’est très grand. L’appareil photo principal a une résolution de 48 mégapixels et est accompagné d’un objectif grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 5 mégapixels pour la profondeur de champ lors de la prise de portraits.

Le LG Velvet a un grand écran.

Robuste et étanche

La mémoire interne mesure 128 Go et la mémoire principale est de 6 Go. Grâce à la certification IP68, le téléphone portable est protégé contre les infiltrations d’eau et la norme MIL-STD-810G parle d’un smartphone robuste. En ce qui concerne la lecture multimédia, l’appareil marque avec des haut-parleurs stéréo. Le LG Velvet 4G peut être précommandé auprès de SATURN et sera disponible à partir du 31 juillet.