Le chèque de paie Batman de Robert Pattinson révélé dans un rapport

Un nouveau rapport a suggéré que Robert Pattinson est reparti avec un chèque de 3 millions de dollars pour avoir endossé le rôle du Caped Crusader dans Le Batman. Les informations sur le sujet proviennent d’un rapport en Variété à propos de l’évolution de l’industrie cinématographique, où la montée soudaine des services de streaming a vu certaines des plus grandes stars du cinéma apparaître davantage sur le petit écran que sur le grand écran. Le rapport dit: « Robert Pattinson a ramassé 3 millions de dollars pour son tour Le Batman, une version plus granuleuse de l’icône de la bande dessinée. » C’est une déclaration intéressante pour plusieurs raisons.

Le paragraphe de l’article qui énumère les Le Batman Le paiement traite du fait qu’Hollywood continue de débourser jusqu’à 20 millions de dollars pour les grandes stars en tête d’affiche, même avec de nombreux films qu’ils jouent sur les plateformes de streaming. Cette étiquette de prix est celle qui a été associée à Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, qui ont tous rapporté avoir remporté 20 millions de dollars pour avoir regardé dans le prochain film Netflix, Avis rouge– l’un des films originaux les plus chers des streamers avec un budget estimé à environ 200 millions de dollars en fin de compte.

Comparé à ce type d’argent, le Robert Pattinson affaire pour Le Batman ressemble à de la nourriture pour poulet sur papier, mais ce qu’il faut considérer, c’est que The Batman n’est pas simplement un film et une sorte d’affaire conclue, et tout ce à quoi le film mènera aura alors un impact énorme sur les revenus potentiels de Pattinson qui commenceraient à paraître beaucoup plus comme les sommes à huit chiffres que nous sommes maintenant habitués à voir, et cela sans compter le pourcentage de marchandisage ou de pourcentage de profit pour lequel il pourrait également finir par être en ligne si les choses se passent bien.

Sur ce front, Warner Bros. a déjà apparemment mis les idées de l’univers DC de Zack Snyder dans le congélateur et va de l’avant avec son nouveau modèle de Dark Knight, malgré le fait que Batman de Ben Affleck apparaisse toujours dans Le flash film. Le Batman a déjà vu le feu vert donné à une émission télévisée dérivée sur le département de police de Gotham et deux autres films, ce qui signifie que Pattinson pourrait actuellement être au bord du prochain grand Batman Universe après la trilogie de Chris Nolan au cinéma livres d’histoire, puis ce chèque de paie initial de 3 millions de dollars appartiendrait soudain au passé.

Une autre raison de ce chiffre apparemment bas est que Pattinson n’a pas encore tout à fait atteint le sommet de son art et n’est pas encore considéré comme le grand homme de premier plan dans une propriété telle que Batman. L’ombre de crépuscule pèse encore un peu sur lui, et après un certain nombre de petits rôles qui lui ont donné une certaine crédibilité en tant qu’acteur et pas seulement en tant qu’idole des superproductions pour adolescents, il pourrait maintenant être temps de briller dans un rôle qui le fera probablement ou le cassera lui. Avec lui qui a récemment signé un premier accord avec les Warners, toutes les personnes impliquées espèrent que c’est le premier de ces résultats que nous voyons lorsque Le Batman arrive en salles le 4 mars 2022. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Le Batman