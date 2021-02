Le chemin de la liberté passe par le pardon

Aujourd’hui, je veux vous parler d’un sujet délicat, mais de la plus haute importance lorsque vous voulez atteindre l’illumination et être heureux. Même pour ceux qui commencent encore à faire leurs premiers pas dans la spiritualité ou qui n’en veulent même pas, parler de pardon, c’est parler de bien-être, de bonheur, de réussite, de réalisations positives, c’est parler de paix. Le pardon est un art qui demande beaucoup de maturité et d’humilité.

Il n’est pas facile de pardonner, seulement nous savons à quel point une situation dans nos vies nous a blessés et nous fait encore mal, même si de nombreuses années se sont écoulées. Premièrement, qu’est-ce que pardonner? C’est choisir de se débarrasser du préjudice causé par une expérience avec quelqu’un ou avec la vie. C’est choisir d’accepter que nous vivions ce que nous attirons et si quelque chose de mauvais nous arrivait, tout d’abord, c’était généré par notre énergie. C’est se mettre au-dessus de la douleur. Même si ça fait mal, nous sommes au sommet, pas sous la souffrance, étant battus jour après jour par la douleur, la révolte et le ressentiment.

Maintenant, comme je l’ai dit, pardonner n’est pas facile. Parce que l’ego fonctionne dans le cadre d’une politique de survie, il a tendance à être beaucoup plus réactif que réflexif. Ainsi, quand quelque chose de mauvais nous arrive impliquant une personne, la tendance impulsive et grossière est de blâmer l’autre. Mettez-lui la responsabilité de notre douleur, comme si ce n’était pas notre décision de participer à cette histoire et, du coup, de croire aux promesses, de nous tromper, etc. Cependant, notre défense, dans la douleur, est de jeter cette culpabilité sur quelqu’un. Sauf que, différent de ce que nous pensions au début, cela ne résout rien.

La douleur est en nous, pas dans l’autre, il a la sienne. Qu’est-ce qui nous fait alors penser que tenir les autres pour responsables ou même vouloir nous venger fera cesser nos souffrances? S’il est en nous, il doit être résolu en nous! Se venger et blâmer les autres pour notre souffrance ne fait qu’alimenter la douleur, et cela fait de plus en plus de douleur, jusqu’à ce que cela s’ajoute aux maladies, aux situations difficiles et à la tristesse. Parce qu’un abîme appelle l’autre. Coincés dans de petits sentiments, dans des états de haine, nous faisons vibrer cela. Et nous apportons tout ce qui nous maintient dans la haine, l’amertume et la souffrance.

Notre vie s’arrête et notre corps tombe malade, car il ne peut supporter l’explosion de colère qui s’accumule et s’accumule, bombardant nos cellules, notre organisme, notre champ. Jusqu’à ce que tout soit compromis. Vous rendez-vous compte à quel point le pardon vous rendra plus heureux et améliorera votre vie? Pardonner ne signifie pas que vous oublierez ce qui s’est passé, en fait, oublier n’est pas bon. Ça fait mal, c’est d’être enregistré en mémoire afin d’éviter les mêmes situations. La douleur est un mécanisme de la nature pour nous guider sur quelque chose de mauvais.

Pardonner, c’est décider de se débarrasser de la douleur, il est normal que vous retiriez de votre vie celui qui vous a «blessé» (si cela vous fait vraiment mal, parce que nous avons inventé beaucoup de souffrance), c’est votre droit. Mais aussi ôtez la douleur, ôtez la culpabilité, la douleur et la révolte. Vous avez créé cette réalité, vous avez attiré quelqu’un qui vous a blessé. Il est temps de s’en remettre et de passer à autre chose! Ne pas vous blâmer parce que vous avez créé ce que vous avez créé, mais apprendre de la situation et s’élever, aller au-delà, vous améliorer. C’est l’intention de la vie, de mûrir à travers des expériences et de ne pas y être lié, en perdant le meilleur.

Les étapes pour pardonner sont simples: accepter, comprendre et libérer. Acceptez ce qui s’est passé, c’est ce que c’était. Comprenez ce que la situation voulait vous montrer, comprenez la leçon, assimilez-la. Ensuite, relâchez, relâchez la personne, les circonstances, ce qui vous a blessé, relâchez, lâchez prise et partez léger. Est-ce laborieux? C’est trop, parce que notre ego veut avoir raison et résoudre tout dans l’œil pour un œil et une dent pour une dent. Cependant, cette politique recrée la douleur au lieu de la résoudre. Aller sur le chemin de la sagesse, de l’amour et de l’humilité peut être plus délicat et demander un réel effort, mais c’est le seul moyen de guérir.

Si quelqu’un vous a blessé, pardonnez. Ce qu’il a semé, il le récoltera. Tout comme vous récolterez la souffrance causée par le deuil. Avez-vous vécu cette situation difficile, pensez-vous vraiment avoir besoin de plus de douleur? Je ne pense pas … Alors, libérez, libérez, transcendez et soyez libre de ce qui vous fait mal! Le pardon est un pouvoir que seuls ceux qui sont libres ont.

Soyez heureux!