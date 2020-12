Le chemin de la liberté a des pierres, mais il y a

La liberté est quelque chose que nous avons tous tendance à vouloir très intensément, surtout si la liberté personnelle est remise en question. Liberté d’être qui vous êtes vraiment, d’obtenir ce que vous voulez vraiment et d’avoir la sécurité de faire vos propres choix.

Cependant, que ce soit en raison de pressions extérieures ou de notre propre difficulté à nous imposer, nous finissons souvent par passer beaucoup de temps à nous asservir à des situations, des personnes et des routines dont nous ne voulons pas. Se battre pour la liberté personnelle peut sembler, à première vue, quelque chose de très difficile et épuisant, qui nous conduit souvent à lâcher prise et à nous habituer à la vie que nous avons, de la manière qui nous a été imposée.

Mais c’est un fait que, lorsque nous atteignons la liberté personnelle, nous atteignons enfin le bonheur et la satisfaction d’une vie bien remplie, sans grandes exigences, désaccords ou raisons de tristesse et de nervosité insensée. Obtenir la liberté personnelle, c’est aussi obtenir la paix que nous recherchons tant dans la vie.

Pour enfin atteindre la liberté personnelle, il faut quelques étapes, dont la première et la plus importante: la connaissance de soi! Ce n’est que lorsque nous nous connaissons profondément et que nous savons efficacement tout ce que nous voulons, que nous cherchons et nous pouvons nous battre pour cela.

Cela peut sembler simple, mais beaucoup n’ont aucune idée de qui ils sont vraiment. C’est parce qu’ils ne sont pas habitués à chercher des réponses à leurs questions en eux-mêmes, encore moins à prêter attention à ce que leur vraie essence demande. Il faut abandonner tout lien ou concept préconçu et être prêt à se connaître pleinement. Il est essentiel de consacrer du temps à être avec soi-même et à écouter ce que l’on veut vraiment.

La deuxième étape est de pouvoir distinguer les rêves à long terme de ces désirs immédiats et, ainsi, de commencer à se battre pour eux, de ne recevoir que ce que l’on veut vraiment. C’est apprendre à être honnête avec vous-même et à rechercher ce qui vous rend vraiment heureux, sans vous soucier de ce que les autres attendent ou penseront de vos décisions. À ce stade, il est nécessaire d’avoir la fermeté de ceux qui veulent vraiment atteindre la liberté personnelle.

Enfin, il est nécessaire de pouvoir réaliser vos souhaits sans laisser vos valeurs et vos croyances en arrière-plan. Atteindre la liberté personnelle est la capacité de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et jusqu’où vous êtes prêt à aller pour réaliser ces réalisations. Cela signifie savoir se respecter en premier lieu, mais ne jamais manquer de respecter vos valeurs et les personnes avec lesquelles vous vivez et aimez.