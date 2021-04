Le chemin de fer clandestin: la bande-annonce de la série Barry Jenkins

Amazon Prime Video a dévoilé un premier aperçu de «The Underground Railroad», une mini-série créée et réalisée par le célèbre réalisateur oscarisé Barry Jenkins, basé sur un roman écrit par Colton Whitehead, lauréat du prix Pulitzer.

La série suit l’histoire de Cora, interprétée par Thuso Mbedu. C’est une femme noire asservie dans une plantation de coton de Géorgie, qui décide de s’échapper après avoir trouvé le réseau secret connu sous le nom de « métro », qui a des tunnels, des conducteurs et une équipe d’ingénieurs derrière son opération.

L’évasion de Cora ne sera pas facile, car ses traces seront suivies de près par Ridgeway (Joel Edgerton), un chasseur de primes brutal qui a été embauché pour la ramener à ses maîtres, peu importe ce qu’il faut pour y parvenir. De plus, c’est le même homme qui a mené la chasse à sa mère, Mabel (Sheila Atim), donc sa recherche a pris un ton personnel pour lui.

« The Underground Railroad » présente également des performances de William Jackson Harper (The Good Place), Lily Rabe (American Horror Story), Aaron Pierre (Krypton), Peter De Jersey (Broadchurch), Will Poulter (Midsommar) et Damon Herriman (Justified) .

Barry Jenkins a annoncé la série sur ses réseaux sociaux, assurant qu’il avait réussi à terminer le travail qui a pris quatre ans de sa vie à être réalisé, agissant en tant que showrunner et en tant que réalisateur dans chacun de ses dix épisodes. Le cinéaste a reçu une reconnaissance internationale grâce à « Moonlight », un film sorti en 2016, qui s’est démarqué aux Oscars comme « Meilleur film » et « Meilleur scénario adapté ».

Barry Jenkins a également été actif après avoir écrit le scénario de «Si Beal Street pouvait parler», un film de 2018 basé sur le roman du même nom de l’écrivain James Baldwin. Il a également participé en tant que réalisateur invité à la série «Dear White People». « The Underground Railroad » sera présenté en première sur Amazon Prime le 14 mai.