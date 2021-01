Le chef sortant de la NASA, Jim Bridenstine, appelle à l’unité dans les activités d’exploration spatiale

À l’instar de sa nation mère, la NASA doit prioriser les fractures, a déclaré le chef sortant de l’agence.

Jim Bridenstine, qui a été administrateur de la NASA d’avril 2018 à l’inauguration d’aujourd’hui (20 janvier) Président Joe Biden , a déclaré que son successeur devrait s’efforcer de réunir l’agence autant que possible.

« En ce qui concerne, par exemple, le conseil que je pourrais donner au prochain administrateur, c’est de trouver partout où il y a des divisions et de les éliminer », a déclaré Bridenstine aux journalistes lors d’une téléconférence hier (19 janvier). Bridenstine a déclaré en novembre qu’il démissionnerait de ses fonctions de chef de la NASA lorsque l’administration Biden prendrait le relais, selon un rapport Aerospace Daily & Defense.

« Quand j’étais à la Chambre des représentants, les républicains allaient sur la lune et les démocrates allaient Mars », a déclaré Bridenstine, qui a été représentant républicain du 1er district du Congrès de l’Oklahoma de janvier 2013 jusqu’à ce qu’il prenne la tête de la NASA.

« C’est une manière terrible de regarder l’exploration spatiale », a-t-il ajouté. « Cela ne devrait jamais être politique. Cela ne devrait jamais être partisan. Cela devrait toujours être unir. Cela devrait rassembler les gens pour la science, la découverte et l’exploration. »

Cette unité et ce sens partagé du but devraient être encouragés à travers la NASA, les gens de ses différents secteurs achetant les objectifs à long terme de l’agence plutôt que de se battre entre eux pour la primauté budgétaire dans un jeu à somme nulle, a déclaré Bridenstine.

Il a cité le programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA comme moyen par lequel les divisions d’exploration humaine et robotique de l’agence peuvent travailler ensemble, et avec le secteur privé pour démarrer. CLPS conclut des contrats avec des entreprises privées pour acheminer des expériences scientifiques de la NASA sur la Lune, où elles collecteront des données qui aideront à ouvrir la voie à l’exploration humaine dès 2024.

Ces missions lunaires avec équipage seront effectuées via la NASA Programme Artemis , qui vise à établir une présence humaine durable et à long terme sur et autour de la lune d’ici la fin de la décennie. Un tel travail aidera l’agence à se préparer pour son prochain pas de géant dans l’exploration humaine – une mission avec équipage sur Mars, que la NASA vise à exécuter dans les années 2030.

L’ambitieuse chronologie d’Artémis peut être un peu détendu sous le président Biden, disent les experts. Cependant, Bridenstine espère que le programme sera autorisé à se poursuivre jusqu’à ce qu’il atteigne ses principaux objectifs des années plus tard. Cela ne se produira pas sans l’unité interne de la NASA et l’adhésion des dirigeants politiques, ce qui sera nécessaire pour un effort à long terme comme Artemis, a-t-il déclaré.

« C’est une agence qui ne fonctionne pas bien lorsque nous sommes jetés dans les deux sens entre les administrations », a déclaré Bridenstine.

La NASA devrait donc également donner la priorité à la garantie d’une « constance d’objectifs », a-t-il ajouté, « ce qui signifie que nous devons constamment construire des coalitions, être constamment à la recherche d’un consensus et constamment rassembler républicains et démocrates autour d’une vision commune partagée. faire cela, en faisant venir nos partenaires internationaux avec nous. «

Bridenstine a également souligné le thème de l’unité dans un vidéo d’adieu de trois minutes , qu’il a publié sur Twitter aujourd’hui. Dans cette vidéo, il a également remercié les employés de la NASA pour tout leur travail acharné, affirmant qu’être chef de la NASA était « un travail d’une vie ».

Avec la démission de Bridenstine, son ancien adjoint Steve Jurczyk prend les rênes en tant qu’administrateur par intérim de la NASA. Jurczyk exercera ce rôle jusqu’à Le choix du président Biden pour le chef de la NASA , qu’il n’a pas encore nommé, est assermenté.

Bridenstine n’a pas encore annoncé sa prochaine étape de carrière. Il a déclaré lors de la téléconférence d’hier qu’il avait hâte de retourner en Oklahoma et de passer plus de temps avec sa famille.