Le chef José Andrés distribue des cartes-cadeaux de 50 € pour se faire vacciner

Le chef José Andrés, basé à Washington, est tellement convaincu que les gens se font vacciner qu’il paie essentiellement des gens pour se faire vacciner.

«Nous voulons que tout le monde soit vacciné! À partir de demain, jusqu’à ce que nous atteignions 70% de la population totale, toute personne qui vient avec des papiers vaccinaux, qui prouve qu’elle a été vaccinée, recevra un chèque-cadeau de 50 € pour l’un des restaurants @thinkfoodgroup dans la région @washingtondc », Andrés annoncé sur Twitter vendredi matin.

Moins d’une heure plus tard, il a précisé que seules les personnes qui se sont fait vacciner samedi ou plus tard seront éligibles à la carte-cadeau.

« Et le chèque-cadeau est destiné aux personnes vaccinées à partir de demain, d’accord? » il a écrit avec un emoji qui pleure en riant.

Un porte-parole de ThinkFoodGroup a déclaré au point de vente local DCist que les clients pouvaient montrer leur «carte entièrement vaccinée à Jaleo DC, Jaleo Crystal City, Oyamel, Zaytinya ou China Chilcano et recevoir une carte de 50 € pour une utilisation future dans les 30 prochains jours, uniquement pour la nourriture».

Andrés a plusieurs restaurants dans la région de Washington et encore plus dans le monde. Il est surtout connu pour son travail en tant que fondateur de l’organisation de secours alimentaire World Central Kitchen.

L’ONG a préparé et livré des millions de repas aux personnes dans le besoin – des survivants de catastrophes naturelles comme l’ouragan Maria à Porto Rico et l’ouragan Harvey au Texas aux premiers intervenants à la suite de l’émeute au Capitole des États-Unis en janvier.

Dans un Twitter vidéo à l’époque, Andrés a expliqué sa philosophie de nourrir ceux qui en ont besoin pendant une crise.

«Je sais que c’est beaucoup de controverses et tout, mais nous nourrissons les gens», a-t-il déclaré. «Nous nourrissons n’importe qui et tout le monde et nous nous activons quand il y a besoin, et aujourd’hui la police (garde) ma belle ville de Washington, DC en sécurité.»

Il a également transformé plusieurs de ses restaurants de Washington DC et de New York en cuisines communautaires au début de la pandémie.

Dimanche le MSNBC, le chef a déclaré qu’il espérait convaincre les gens de se faire vacciner avec le contrat de chèque-cadeau.

« Je ne dirais pas que c’est un » plan « , mais c’est juste une autre façon pour un citoyen comme moi d’aider à changer les mentalités de personnes qui ne sont peut-être pas encore sûres de se faire vacciner », a-t-il déclaré. «Si obtenir une carte-cadeau dans l’un de mes restaurants pour qu’ils puissent amener leur famille est le moyen de les convaincre de se faire vacciner, je pense que c’est ma petite contribution dans ma communauté à Washington, dans le Maryland, en Virginie, pour être sûr qu’au moins nous atteignons 70%. «

Les Centers for Disease Control ont rapporté que, lundi soir, 46% de la population américaine totale avait reçu au moins une dose du vaccin et environ 35% des personnes étaient entièrement vaccinées. À Washington DC, les responsables de la santé de la ville ont rapporté lundi soir que seuls 24% des habitants étaient entièrement vaccinés.

Lundi soir, Andrés s’est entretenu avec le représentant Jim McGovern (D-Mass.) Sur Instagram Live et a déclaré qu’il se sentait optimiste pour l’avenir.

«Il semble que l’Amérique fasse de plus en plus de gens vaccinés», a-t-il déclaré depuis son domicile de la banlieue de Washington DC, Bethesda, Maryland. «Lentement mais sûrement, plus de personnes reviennent au travail. Ouvrir lentement mais sûrement des entreprises. Je rêve de l’Amérique et du monde dont nous voulons tous faire partie. »

«Alors, très heureux aujourd’hui. Beaucoup de choses à faire, mais chaque jour, je me sens plus en mesure de poursuivre ce combat contre le COVID et de continuer à faire de l’Amérique de toute évidence le pays le plus incroyable du monde.

