Le chef du Pentagone évince des centaines de conseillers dans le cadre d’une purge radicale des conseils militaires nommés par Trump

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a licencié des centaines de membres de 42 conseils consultatifs du Pentagone, dans le cadre d’une tentative agressive d’évincer les personnes nommées dans les derniers jours de l’administration Donald Trump.

Austin a ordonné un examen approfondi des comités consultatifs, suspendant leurs activités et licenciant tous leurs membres, qui se comptent par centaines, selon une note obtenue mardi par le Wall Street Journal. Fixé pour fin juin, Austin a déclaré que l’examen recentrerait les efforts des comités pour «S’aligner sur nos priorités stratégiques les plus urgentes et la stratégie de défense nationale.»

«À titre provisoire, je dirige la suspension immédiate de toutes les activités du comité consultatif jusqu’à ce que l’examen soit terminé». Austin a écrit dans la note, datée du samedi, ajoutant «Je dirige également, au plus tard le 16 février 2021, la conclusion du service pour tous les DoD [Department of Defense] membres du comité consultatif et du sous-comité. »

Aucun membre de comité ou de sous-comité n’effectuera de travail avant d’être dûment nommé, à moins qu’il n’ait une nomination active.

Les conseillers du Pentagone offrent une expertise dans un certain nombre de domaines, y compris les pratiques commerciales, les politiques et les questions de personnel. Alors que beaucoup servent sans salaire, un responsable de la défense a déclaré à USA Today que les conseils coûtaient «Plusieurs millions de dollars» à courir chaque année.

Cette décision intervient après que l’ancien président Trump se soit précipité dans un certain nombre de nominations de dernière minute aux conseils d’administration avant la fin de son mandat le 20 janvier, parmi lesquelles le général de brigade à la retraite Anthony Tata, qui a été rejeté par le Sénat après avoir été engagé pour servir de Le plus haut responsable politique du Pentagone, les législateurs citant des publications controversées sur Twitter. Parmi les autres nominations récentes de Trump, citons d’anciens responsables de la campagne Corey Lewandowski et David Bossie, ainsi que l’ancien pilote de l’armée de l’air Scott O’Grady, qui a fait écho aux affirmations répétées de Trump de fraude généralisée lors de la course de 2020.

En purgeant en masse les comités consultatifs, Austin a évité de choisir des responsables spécifiques, ce qui pourrait donner l’impression que la décision était motivée par des raisons politiques, au lieu de cela, de la chambre de compensation et de recommencer à zéro. Le secrétaire à la Défense pensait que c’était le «La manière la plus juste et la plus équitable» pour aborder la question, a récemment déclaré un responsable de la défense aux journalistes.

Néanmoins, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a ouvertement reconnu que cette décision avait été motivée par les nominations tardives de Trump, suggérant que cela avait beaucoup à voir avec l’éviction des alliés de l’ancien président de leurs positions d’influence.

« Il ne fait aucun doute … que l’activité frénétique qui s’est produite dans la composition de tant de conseils d’administration au cours de la seule période de novembre à janvier a profondément préoccupé le secrétaire et l’a certainement aidé à prendre cette décision, » dit Kirby.

Austin a laissé entendre qu’un examen suivrait la semaine dernière après avoir suspendu les nominations des choix de Trump pour les conseils consultatifs de la défense, empêchant catégoriquement les candidats de prendre leurs fonctions. La procédure peut prendre des mois étant donné que les membres peuvent avoir accès à du matériel classifié et doivent être contrôlés pour les autorisations de sécurité. Austin a interrompu ce processus.

Parmi les douzaines de conseils qui doivent être examinés, il y a un organisme créé pour conseiller les changements de nom pour diverses bases militaires baptisées d’après les généraux confédérés. Bien que Trump se soit vigoureusement opposé aux changements, Austin désignera quatre nouveaux membres pour que le conseil d’administration les voie à travers.

En plus de la purge du conseil consultatif, la nouvelle administration Joe Biden a entrepris un certain nombre d’autres changements de politique de défense dès son entrée en fonction, certains plus substantiels que d’autres. Si d’une part, Biden a annulé l’interdiction de Trump sur les personnes transgenres de servir dans l’armée, il est également susceptible de renverser le plan de son prédécesseur de se retirer d’Afghanistan. Un haut responsable de l’OTAN a déclaré à . cette semaine que la nouvelle administration voulait éviter une « Retrait précipité » – croire apparemment que deux décennies de conflit sanglant dans la plus longue guerre américaine ne sont pas assez longues.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂