Le chef d’Intel affirme qu’un pirate informatique a volé des informations financièrement sensibles sur le site, blâme l’erreur interne pour la fuite de données

Kitchen Chef Professional Four à pizza professionnel inox 1300 W GP-15AL-G

Ce Four à pizza professionnel inox KitchenChef est idéal pour la cuisson de vos pizzas et autres tartes pour vos repas entre amis ou en famille. Moins encombrant qu'un four traditionnel, il dispose d'une minuterie de 60 minutes et son thermostat réglable de 100 à 230 °C qui lui permet d'atteindre les 200 °C