Le chef des Grammy dit qu’il est “surpris” que le weeknd n’a pas été nominé

Le président et chef de la direction de la Recording Academy a fait une déclaration en réponse aux allégations de The Weeknd selon lesquelles les Grammys l’ont volontairement snobé.

Les nominés aux Grammy Awards 2021 ont été annoncés hier, et comme chaque année, il y a eu une tonne de spéculations selon lesquelles tous les artistes n’ont pas été dûment pris en considération. Plusieurs artistes se sont manifestés sur Twitter, exprimant leur consternation, notamment The Weeknd, qui n’a pas reçu les nominations que lui et ses fans attendaient. “Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie…”, a-t-il tweeté hier. Depuis lors, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les Grammys ont délibérément donné à Abel l’épaule froide pour vouloir se produire à la fois lors de la cérémonie des Grammys. et au Super Bowl LV – quelque chose qui aurait été désapprouvé par l’Académie. Le président / chef de la direction de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a publié une déclaration à Panneau d’affichage, nier que la demande de The Weeknd de se produire lors des deux événements n’avait rien à voir avec le résultat des nominations aux Grammy Awards. “Non. Tout d’abord, la performance du Super Bowl est [one week] après notre spectacle, à aucun moment nous ne serions contrariés s’il devait jouer au Super Bowl », a expliqué Mason. «Notre producteur de spectacles, Ben Winston, et CBS ont eu quelques conversations préliminaires. Nous aurions adoré l’avoir sur notre scène. Je pense qu’il travaillait pour que cela se produise. «The Weeknd a toujours été quelqu’un que l’Académie a respecté. Je pense qu’une décision de cette ampleur en ce qui concerne l’émission serait prise par Ben Winston », a-t-il poursuivi.« Nous l’avons eu dans l’émission. [twice] dans le passé, et il a toujours fait des performances incroyables pour nous. Il a admis qu’être qualifié de «corrompu» par The Weeknd le «attristait». «J’essaie de comprendre d’où cela vient, mais c’était difficile à entendre», a-t-il déclaré. “Je peux comprendre qu’il soit déçu [at being shut out]. Tout le monde à l’académie comprend qu’il est déçu. J’ai été personnellement surpris qu’il n’ait pas été nominé. [via]