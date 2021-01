Le chef de la police et le ministre du Texas mariés se font prendre par ses deux petites amies sur Facebook après avoir compris qu’ils sortaient avec le même homme

Asseyez-vous et attachez-vous, les amis, car cette histoire est vraiment une course folle du début à la fin.

Une femme du Texas, qui croyait être la seule femme à fréquenter le chef de la police nouvellement nommé du département de police de Stinnett, au Texas, Jason Collier, était sous le choc après avoir découvert sur Facebook qu’il avait vu une autre femme au même moment.

Pour ajouter à la valeur de choc de tout le fiasco, Collier, qui est également un ministre ordonné, serait également marié et aurait quatre enfants.

L’histoire sauvage s’est déroulée sur une photo Facebook de Cecily et Collier sur son profil le 26 janvier.

La photo a été initialement publiée environ une semaine avant la révélation de Cecily sur son partenaire; cependant, après que quelques personnes aient commenté des choses comme «beau couple» sur la photo, Cecily a révélé que les choses n’étaient pas aussi «belles» qu’elles le paraissaient.

«Oh hé… je voudrais peut-être vous assurer que vos amis communs ne connaissent pas votre FEMME», commenta-t-elle sur la photo. Collier n’est pas identifié sur la photo; cependant, après une recherche rapide sur Facebook pour son profil, il semble qu’il ait peut-être désactivé son compte.

Les commentaires ont continué à faire boule de neige à partir de là, et Cecily a affirmé qu’il lui avait fourni de «faux papiers d’annulation», insinuant qu’il lui avait peut-être dit qu’il était marié mais qu’il allait divorcer.

Les choses sont devenues encore plus compliquées après qu’une autre de ses prétendues petites amies, Kristi, soit intervenue sur le fil Facebook.

«Wow, week-end du 16. Il m’a dit qu’il était à Lubbock pour aider son frère handicapé », a écrit Cecily.

Kristi a ensuite poursuivi en disant que même si Collier lui avait dit qu’il «aidait son frère», il l’aidait en fait à réparer une vitre cassée et en a imputé la responsabilité à son fils.

«Non, nous étions dans wichita … il a cassé sa fenêtre chez moi et nous sommes allés la faire réparer», a-t-elle écrit.

« Oh wow! Il M’a dit que son fils avait fermé la porte et cassé la fenêtre », a écrit Cecily, à laquelle Krist a répondu:« Mon fils l’a fait !!!!! Le verre est toujours dans ma cour avant.

Krist a ensuite laissé tomber une bombe dans les commentaires, disant qu’elle était en fait son fiancé.

« Non, je suis le fiancé depuis début décembre », a-t-elle écrit, ajoutant dans un autre commentaire: « Il m’a en fait supplié de choisir une bague pour qu’il puisse demander à mon Sad [sic] pour ma main … mes parents vivent dans l’Idaho. «

Cecily a révélé que Collier avait également «hâte» de demander à son père sa main en mariage.

Et si vous pensiez que le drame s’arrêtait là, laissez-moi vous dire: vous avez toutes sortes de tort.

Cecily a souligné qu’il avait «commodément» retiré la partie concernant le mariage avec quatre enfants de l’annonce du chef de la police.

Cecily a également révélé qu’il avait rompu les choses avec elle après qu’elle a commencé à l’interroger, écrivant: « Quand j’ai commencé à l’interroger sur plus de choses aujourd’hui, il l’a allumé et m’a dit que nous ne sommes plus compatibles parce qu’il ne pense pas que je l’ai une relation avec Dieu et n’allez pas à l’église.

Kristi a également révélé qu’elle avait rompu avec Collier, et dans la section des commentaires de l’article – qui compte près de 500 commentaires au moment de cette publication – une autre femme a raconté une histoire similaire.

«Donc, je suis l’une de ses filles, apparemment. Nous avons commencé à parler il y a environ un mois. Il est venu me voir à Abilene le week-end du 15. Il a dit qu’il était en mission le week-end dernier dans l’Oregon », a écrit une femme nommée Katie.

Les femmes ont également publié plus de preuves des mensonges de Collier, y compris des vidéos qu’il leur avait envoyées, ainsi que le reste des mensonges qu’il a racontés aux femmes.

Le département de police de Stinnett a initialement publié une déclaration sur la situation.

Cependant, littéralement en plein milieu de la rédaction de cet article, le lien vers leur page Facebook a soudainement disparu, tout comme la déclaration. Nous mettrons à jour si la page redevient disponible ou si une autre déclaration est émise.

Il semble que le comportement de Jason Collier l’ait à juste titre rattrapé, et nous applaudissons le courage des femmes qui racontent leurs histoires à son sujet.

