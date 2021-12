Le chef de la police dit que le sandwich au métro intact de Jussie Smollett était un énorme cadeau

Le chef de la police qui a arrêté Empire L’acteur Jussie Smollett après avoir organisé un canular de crime haineux en janvier 2019 a déclaré que son sandwich Subway était un énorme cadeau – révélant également qu’il l’aurait laissé partir avec des excuses s’il avait simplement admis avoir menti à l’époque.

Plus tôt cette semaine, Smollett, 39 ans, a été reconnu coupable d’avoir simulé le crime, après avoir affirmé que des hommes masqués l’avaient approché et avaient fait des remarques racistes et homophobes alors qu’il rentrait chez lui depuis un magasin Subway à Chicago.

Il a déclaré que les hommes l’avaient battu et lui avaient noué un nœud coulant avant de s’enfuir.

Cependant, les enquêteurs se sont vite rendu compte que les déclarations de Smollett ne correspondaient pas et il a finalement été inculpé de six chefs de conduite désordonnée.

Eddie Johnson, qui était en charge de la police de Chicago lorsque Smollett a organisé l’attaque, est apparu sur NewsNation’s Matin en Amérique hier (vendredi 10 décembre) pour discuter du verdict de culpabilité de Smollett, admettant qu’il n’aurait pas inculpé la star ni poursuivi s’il s’était simplement excusé d’avoir tout inventé.

Johnson, qui a depuis été licencié pour inconduite après avoir été retrouvé endormi au volant à un panneau d’arrêt après avoir » quelques verres avec le dîner « , a déclaré: » Permettez-moi de dire ceci: moi-même et le maire [Rahm] Emanuel était bouleversé au moment où [he] taché notre ville et vous y avez mis toute cette main-d’œuvre, mais je veux que les gens comprennent cela.

« Ce n’était pas le crime le plus odieux du siècle. Il n’a tué personne. Il n’a pas fait sauter un bâtiment.

« Nous aurions été plus que ravis de nous présenter des excuses à la fin de tout ce que nous avons découvert, mais pour une raison quelconque, il voulait juste continuer dans cette voie dont il était en fait une victime. »

L’ancien chef de la police a déclaré qu’il se méfiait immédiatement de Smollett, qui rentrait chez lui depuis Subway lorsque l’attaque présumée a eu lieu.

Johnson s’est rendu compte que les choses n’avaient pas de sens lorsqu’il a remarqué que le sandwich au thon de l’acteur était en parfait état – ce qui semblait étrange pour quelqu’un qui venait de se faire sauter par deux hommes.

Il a poursuivi : « J’avais été flic, 30 ou 31 ans. J’avais beaucoup travaillé dans la division des détectives sur les homicides.

« Ce qui nous a vraiment tous frappés, c’est le fait qu’il a été attaqué la nuit la plus froide de l’année lors d’un vortex polaire. Il faisait incroyablement froid. Personne n’était sorti.

« Mais je vous dis une chose qui nous a vraiment prévenus et qui nous a dit qu’il y avait un problème… si quelqu’un se fait sauter comme ça, laissez-moi revenir un peu en arrière. Il est allé dans une sandwicherie Subway vers deux heures du matin pour prendre un sandwich, OK, ça va.

«Il revient, se fait attaquer dans un crime de haine supposé crime de haine, et pendant toute cette bagarre, ils lui ont versé de l’eau de Javel, quand il s’est levé et est entré dans son immeuble, il s’est levé et avait toujours ce sandwich Subway avec lui. Cela n’arrive pas.

« Quand les gens sont attaqués comme ça, quels que soient leurs effets personnels, ils les laissent généralement jusqu’à ce que la police puisse rentrer avec eux parce qu’ils ont peur.

«Ce type avait le sandwich à la main et il n’avait jamais été touché. C’était un vrai point de bascule pour nous que quelque chose n’allait pas. »

Smollett risque désormais jusqu’à trois ans de prison pour la condamnation, après que le jury a délibéré pendant environ neuf heures pour parvenir à un résultat unanime.

Au cours de son procès, les frères Olabingo et Abimbola Osundairo ont témoigné contre Smollett et ont affirmé qu’il leur avait payé 3 500 € (2 600 €) pour l’arroser d’essence et lui jeter un nœud coulant autour du cou.