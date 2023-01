Le chef de Joaquín Murrieta : de quoi parle la nouvelle série Prime Video

in

Première vidéo

La Cabeza de Joaquín Murrieta raconte l’histoire d’un personnage mexicain historique qui a livré bataille aux Américains pendant la ruée vers l’or.

© IMDbLa tête de Joaquin Murrieta

Sur la frontière nouvellement tracée entre le Mexique et les États-Unis, une guerre totale est menée grâce à la ruée vers l’or alimentée par la cupidité, la colère et la xénophobie. Là-bas, en Nouvelle-Californie, un groupe d’immigrants, de bandits et d’indigènes s’unissent, créant ainsi le mythe du Robin des bois latino-américain : Joaquín Murrieta. Voici l’intrigue du nouveau programme Première vidéo.

La tête de Joaquin Murrieta explorez la vie d’un Mexicain qui a marqué une époque en suivant les aventures de ce personnage qui a servi d’inspiration à une fiction inoubliable comme Renard grâce aux expériences de cet homme qui s’est associé à Carrillo pour affronter un ennemi commun.

Un western avec un protagoniste latino

Joaquín Murrieta il était le flingueur le plus habile de la frontière et il était vraiment enragé à la fois contre l’armée mexicaine qui a perdu la guerre et contre les États-Unis qui ont pris la moitié du territoire de son pays. Dans ce contexte, la bande de renégats connue sous le nom de les joaquins qui a marqué une époque pendant la ruée vers l’or.

Première vidéo miser gros avec La tête de Joaquin Murrietaun contenu qui attirera certainement l’attention de ceux qui ont su apprécier des histoires comme Robin des Bois Soit Renard. L’Amérique latine a un héros qui sera reconnu au-delà du personnage historique grâce à cette série télévisée qui est sur le point de présenter sa première saison la prochaine 17 février.

La tête de Joaquin Murrieta es protagonizada por Juan Manuel Bernal como Joaquín Murrieta, Alejandro Speitzer como Carrillo, Liam Sharpe como Oliver, Michael Wilson Morgan como Christopher Kelly, Becky Zhu Wu como Adela Cheng, Andrew Leland Rogers como Ben, Manuel Villegas como David Ochoa y Marc Dennis como Louis , entre autres. La série est l’œuvre des esprits créatifs de Mauricio Leiva-Cock et Diego Ramírez-Schrempp.

