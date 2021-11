Le chauffeur de Mike Tyson dit que le boxeur aurait des relations sexuelles avant le combat pour l’empêcher de tuer ses adversaires

Rudy Gonzalez, qui était le pilote du boxeur dans les années 1980, a révélé dans une interview avec The Sun qu’il aurait régulièrement des « groupies » prêtes pour le joueur de 55 ans avant un match.

« L’un des plus grands secrets de Mike était qu’il avait besoin d’avoir des relations sexuelles dans le vestiaire avant les combats », a expliqué Gonzalez au journal britannique.

« Il a dû s’envoyer en l’air pour dégager une partie de sa force. J’avais donc des filles cachées dans les salles de bain et les vestiaires. »

« Mike dirait: ‘Si je ne me fais pas baiser, je vais tuer ce gars tout de suite.’ Parfois il allait avec eux [the women] pendant une minute, défonce-les, brise-lui la nuque et dis : ‘OK, ce type va vivre ce soir.’