Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de Wizards ajoute la fonction de mécène du groupe des anciens

Le chaudron de tout de Tasha est bien dans sa sortie internationale, et les joueurs du monde entier ont mis la main sur une copie. Les sorciers de la côteLa plus récente extension de règles offre aux joueurs de nouvelles sous-classes, exploits, objets magiques, sorts et plus encore!

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes ajoutées dans le chaudron de tout de Tasha est la fonctionnalité Group Patron. L’article précédent portait sur le patron du groupe de l’Académie. L’article ci-dessous couvrira le mécène du groupe Ancient Being.

Vous pouvez créer un patron homebrew pour que vos joueurs / DM examinent ce qui se rapporte à votre campagne, mais il existe également un certain nombre d’exemples de clients parmi lesquels choisir, allant d’un dragon ancien à un démon lié en passant par un gardien céleste, et plus.

Avoir une sorte d’alliance avec un être d’un autre monde comporte des avantages, comme détaillé ci-dessous:

Équipement – Le réseau de votre client a accès à certains objets magiques. Vous pouvez acheter des objets magiques courants auprès de votre contact client. Le DM détermine le stock disponible ou peut faire appel à un contrôle d’Intelligence (Investigation) de groupe pour vérifier si le réseau de l’être ancien peut localiser avec succès l’article souhaité. Le DD pour ce contrôle est de 10 dans une ville, 15 dans une ville et 20 dans un village. Si la vérification échoue, ld8 jours doivent s’écouler avant que le même élément puisse être recherché à nouveau dans cette communauté. Le MD fixe le prix d’un objet magique commun ou le détermine au hasard: 2d4 x 10 po, soit la moitié de ce prix pour un objet consommable comme une potion ou un parchemin.

Recherche – S’appuyer sur le réseau de contacts d’un être ancien, la vaste collection de traditions de l’être, ou peut-être l’enseignement direct de l’être vous aide à déterrer des secrets cachés. Si vous pouvez contacter votre client ou ses agents, votre groupe effectue des vérifications de capacité pour rechercher des connaissances liées aux intérêts et à l’influence de votre client avec avantage.

Sanctuaire – Les agents de votre patron ont des maisons sûres ou d’autres rassemblements sécurisés répartis dans une vaste région. Votre groupe sait comment localiser ces enclaves amicales et peut maintenir un mode de vie modeste dans une seule sans frais. En retour, vous devez défendre le sanctuaire ou protéger le secret de son existence.

Cadeaux étranges – Votre patron accorde à votre groupe une petite mesure de pouvoir ésotérique. Au niveau 5, et de nouveau au 13e, vous gagnez un cadeau surnaturel comme décrit dans le chapitre sur les trésors du Guide du maître du donjon. Le DM détermine quels dons surnaturels sont disponibles.

Bien sûr, travailler avec des êtres d’un autre monde aux pouvoirs inconnaissables signifie qu’il y a probablement des intermédiaires qui travaillent comme messagers pour votre patron. Ces contacts peuvent aller des échos éphémères de votre patron chuchotant sur le vent, à la possession de passants pour vous parler, à quelqu’un qui travaille simplement plus haut dans votre organisation.

Enfin, les quêtes d’êtres de cette nature ont tendance à être traitées dans l’ombre ou dans les coulisses. Rarement un client apprécierait la lourdeur. En tant que telles, les quêtes ont tendance à être celles de sabotage, d’espionnage et de sauvetage / récupération d’autres membres et informations.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de DnD pour plus d’informations. Comme toujours, restez à l’écoute pour la couverture future du Chaudron de Tout de Tasha!