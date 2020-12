Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de Wizards ajoute la fonction de mécène du groupe Academy

Parmi la pléthore de fonctionnalités ajoutées avec le chaudron de tout de Tasha, y compris les sous-classes, les exploits et les objets magiques, une nouvelle fonctionnalité est également disponible: les patrons de groupe. Les patrons de groupe peuvent être des collections de personnes, telles que des guildes et des académies, ou ils peuvent être une sorte d’être ancien, comme Cthulhu, Asmodeus ou Bahamut.

Le chaudron de tout de Tasha décrit 8 exemples différents de patrons de groupe, dont le premier, Academy, sera traité dans l’article ci-dessous.

Une académie peut être n’importe quel groupe de personnes travaillant dans la poursuite commune d’une sorte de connaissance. Les académies peuvent être sur n’importe quel sujet que vous aimez, de la magie à la cuisine en passant par l’armée. Le livre répertorie les monastères, les internats et les instituts comme des itinéraires potentiels à explorer.

Un grand facteur de motivation pour de nombreux joueurs est les avantages et les récompenses obtenus grâce à l’adhésion à une académie, et cela ne déçoit certainement pas. Les avantages potentiels pour rejoindre une académie sont les suivants:

Compensation – L’académie paie pour le travail que vous faites en son nom. La nature de votre emploi influence votre rémunération. En moyenne, l’académie verse à chaque membre de votre groupe 1 po par jour, soit suffisamment pour maintenir un style de vie modeste. Alternativement, vous recevez une prime (au moins 250 po) pour chaque artefact ou découverte pertinente que vous rapportez de vos aventures et faites un don à l’académie.

Documentation – Chaque membre de votre groupe possède une pièce d’identité indiquant votre affiliation à l’académie. Cette association exerce une influence dans les cercles savants ou artistiques. L’académie sécurise également la documentation, les lettres d’introduction et les papiers de voyage si votre travail l’exige. De tels documents vous accordent un statut spécial, comme l’accès à des régions interdites ou une position neutre dans les zones assiégées. Une telle identification n’est cependant pas toujours une aubaine. Dans un pays fréquemment pillé par des étrangers, vos documents pourraient vous marquer comme rien de plus que des pillards agrandis pour certains.

Recherche – La recherche fait partie du travail de votre groupe, mais votre mécène dispose également de ressources abondantes pour faciliter ces efforts. Vous pouvez demander une faveur pour déléguer le travail de recherche sur les traditions (une activité de temps d’arrêt décrite dans le Manuel du joueur et le Guide de Xanathar pour tout) à un collègue, un contact, un bibliothécaire ou un assistant de recherche. Vous êtes responsable de couvrir les dépenses engagées dans le cadre de cette recherche, et le DM détermine son succès ou son échec.

Ressources – Les académies hébergent des bibliothèques, des musées, des référentiels d’archives et des centres de formation, et vous pouvez les utiliser pour poursuivre votre travail. Vous pouvez demander une faveur aux membres du corps professoral pour accéder à des ressources non disponibles pour les reliques ou objets magiques dangereux pour le public, les grimoires, l’équipement, etc. De plus, vous pouvez consulter la faculté de votre académie en tant qu’experts dans divers domaines.

Entraînement – Parce que vous êtes associé à l’académie, vous bénéficiez d’une réduction sur toute formation que vous souhaitez poursuivre. Lorsque vous suivez une formation en tant qu’activité de temps d’arrêt (comme décrit dans le Manuel du joueur ou le Guide de Xanathar pour tout), vous payez la moitié du coût normal, en supposant que l’académie enseigne ce sujet. Une formation en langues, instruments de musique et autres outils est également disponible, à la discrétion du DM.

Vous pouvez également acquérir des compétences dans les arcanes, l’histoire, la nature ou la religion par cette méthode comme si vous appreniez une langue. Un personnage ne peut apprendre qu’une de ces compétences de cette manière.

En plus de ces excellents avantages, un groupe d’aventures a également besoin d’une sorte de contact avec l’Académie qui gère sa relation avec le collège. Cela peut être le doyen d’un collège qui suit les allées et venues de leurs étudiants, ou peut-être une secrétaire pressée.

Enfin, vous voudrez que les joueurs reviennent avec des quêtes. Ces quêtes doivent concerner le travail ou les cours que votre groupe ou personnage d’aventures exécute. Les exemples incluent la localisation de spécimens zoologiques rares, l’étude de la crypto-géographie ou la découverte des origines de la divinité.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de D&D pour plus d’informations. Comme toujours, restez à l’écoute pour la couverture future du Chaudron de Tout de Tasha!