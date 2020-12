Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une série d’objets magiques (Pt 17)

Le chaudron de tout de Tasha est bien dans sa sortie mondiale et les aventuriers du monde entier ont salué l’occasion de jeter un coup d’œil à son contenu. La dernière extension de WOTC ajoute de nouveaux objets magiques, des sous-classes, des dons, des sorts et plus encore!

Si vous n’avez pas attrapé les entrées précédentes de cette série, c’est un excellent endroit pour se faire rattraper. L’article ci-dessous couvrira les objets magiques Shadowfell Shard et Spellwrought Tattoo.

SHADOW FELL SHARD

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Ce cristal terne et froid est lourd et plombé, saturé par le désespoir de Shadowfell. En tant qu’action, vous pouvez attacher le fragment à un objet minuscule (comme une arme ou un bijou) ou le détacher. Il tombe si votre harmonisation prend fin. Vous pouvez utiliser le fragment comme foyer de lancement de sorts pendant que vous le tenez ou le portez. Lorsque vous utilisez une option Métamagie sur un sort pendant que vous tenez ou portez l’éclat, vous pouvez momentanément maudire une créature ciblée par le sort; choisissez un score de capacité, et jusqu’à la fin de votre prochain tour, la créature a un désavantage aux tests de capacité et aux jets de sauvegarde qui utilisent cette capacité.

TATOUAGE SPELLWROUGHT

Objet merveilleux (tatouage), la rareté varie

Produit par une aiguille spéciale, ce tatouage magique contient un seul sort jusqu’à 5ème niveau, forgé sur votre peau par une aiguille magique. Pour utiliser le tatouage, vous devez tenir l’aiguille contre votre peau et prononcer le mot de commande. L’aiguille se transforme en encre qui devient le tatouage, qui apparaît sur la peau dans le motif que vous aimez. Une fois le tatouage là, vous pouvez lancer son sort, ne nécessitant aucun composant matériel. Le tatouage brille faiblement pendant que vous lancez le sort et pendant la durée du sort. Une fois le sort terminé, le tatouage disparaît de votre peau. Le niveau du sort dans le tatouage détermine le DD du jet de sauvegarde du sort, le bonus d’attaque, le modificateur de capacité de lancer de sorts et la rareté du tatouage, comme indiqué dans le tableau Spellwrought Tattoo.

– Cantrip (commun) +3 (mod de lanceur de sorts), 13 (DD de sauvegarde des sorts), +5 (bonus d’attaque)

– 1er (commun) +3 (mod de lancement de sorts), 13 (DD de sauvegarde de sort), +5 (DD de sauvegarde de sort), +5 (Bonus d’attaque) –

– 2ème (peu commun) +3 (mod de lanceur de sorts), 13 (DD de sauvegarde des sorts), +5 (bonus d’attaque)

– 3e (peu commun) +4 (mod de lanceur de sorts), 15 (DD de sauvegarde des sorts), +7 (bonus d’attaque)

– 4e (rare) +4 (mod de lanceur de sorts), 15 (DD de sauvegarde des sorts), +7 (bonus d’attaque)

– 5e (rare) +5 (mod de lancement de sorts), 17 (DD de sauvegarde des sorts), +9 (bonus d’attaque)

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la partie Unearthed Arcana du site Web de DnD. Assurez-vous d’attraper la prochaine série couvrant les sorts dans le chaudron de tout de Tasha!