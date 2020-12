Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une série d’objets magiques (Pt 10)

À un peu moins d’un mois de sortie complète, le chaudron de tout de Tasha est le sujet de conversation de la communauté D&D depuis des mois maintenant. La dernière extension de Wizards of the Coast offre aux joueurs de nouvelles sous-classes, des règles de création de personnage, des objets magiques et plus encore!

L’entrée précédente de cette série est un excellent endroit pour se familiariser avec la couverture de TCoE. L’article ci-dessous couvrira les objets magiques Feywild Shard et Ghost Step Tattoo.

Éclat de Feywild

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Ce cristal chaud se pare des couleurs du coucher du soleil du ciel Feywild et évoque des chuchotements de mémoire émotionnelle. En tant qu’action, vous pouvez attacher le fragment à un objet minuscule (comme une arme ou un bijou) ou le détacher. Il tombe si votre harmonisation prend fin. Vous pouvez utiliser le fragment comme foyer de lancement de sorts pendant que vous le tenez ou le portez.

Lorsque vous utilisez une option Métamagie sur un sort pendant que vous tenez ou portez l’éclat, vous pouvez lancer le dé sur le tableau Wild Magic Surge dans le Manuel du joueur. Si le résultat est un sort, il est trop sauvage pour être affecté par votre métamagie, et s’il nécessite normalement de la concentration, il ne nécessite pas de concentration dans ce cas; le sort dure toute sa durée. Si vous ne possédez pas la Wild Magic Sorcerous Origin, une fois que cette propriété est utilisée pour rouler sur la table Wild Magic Surge, elle ne peut plus être utilisée jusqu’à l’aube suivante.

Tatouage fantôme

Objet merveilleux, très rare (nécessite une harmonisation)

Produit par une aiguille spéciale, ce tatouage se déplace et vacille sur la peau, certaines parties paraissant floues. Harmonisation de tatouage. Pour vous accorder sur cet élément, vous maintenez l’aiguille sur votre peau là où vous voulez que le tatouage apparaisse, en appuyant sur l’aiguille tout au long du processus d’harmonisation. Lorsque l’harmonisation est terminée, l’aiguille se transforme en encre qui devient le tatouage, qui apparaît sur la peau. Si votre harmonisation avec le tatouage se termine, le tatouage disparaît et l’aiguille réapparaît dans votre espace.

Forme fantomatique – Le tatouage a 3 charges et il récupère toutes les charges dépensées quotidiennement à l’aube. En tant qu’action bonus lorsque le tatouage est sur votre peau, vous pouvez dépenser 1 des charges du tatouage pour devenir incorporel jusqu’à la fin de votre prochain tour. Pendant toute la durée, vous bénéficiez des avantages suivants:

Vous avez une résistance aux dégâts contondants, perçants et tranchants des attaques non magiques. • Vous ne pouvez pas être agrippé ou retenu. Vous pouvez vous déplacer à travers les créatures et les objets solides comme s’il s’agissait d’un terrain difficile. Si vous terminez votre tour dans un objet solide, vous subissez des dégâts de force ldlO. Si l’effet se termine alors que vous êtes à l’intérieur d’un objet solide, vous êtes à la place shunté vers l’espace inoccupé le plus proche et vous subissez 1d10 dégâts de force tous les 1,50 mètre parcouru.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter le site Web de D&D et de consulter la section Unearthed Arcana. Comme toujours, restez à l’écoute pour plus d’informations sur les objets magiques disponibles dans Chaudron de tout de Tasha.